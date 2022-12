Miljarden voor het openbaar vervoer: alleen maar langere files

Nieuwe, kostbare metrolijnen helpen ons niet sneller van A naar B, analyseert bouwkundige Wolfgang Spier. Het tegendeel is het geval.

Nederlanders worden steeds afhankelijker van auto’s, omdat reizen per bus, tram en metro steeds langer duurt. Dat blijkt uit recente berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving. ­Stedelijk openbaar vervoer wordt dan ook steeds minder gebruikt, terwijl juist meer mensen in steden gingen wonen.

Dat is alarmerend, gezien alle miljardeninvesteringen in sneltram en metro. Zo werden in Rotterdam en Den Haag drie spoorlijnen omgebouwd tot metrolijnen. Er kwam dus geen lijn bij; diezelfde lijn ziet er alleen anders uit. Het project kostte ruim twee miljard euro, en intussen wordt bezuinigd op ‘gewoon’ openbaar vervoer.

Dat treft ook het platteland. Zo rijden bussen niet meer van plattelandsgemeenten en buitenwijken naar stadscentra, maar naar metrostations in buitenwijken waar buspassagiers moeten overstappen. Een eeuw geleden reden sneltreinen sneller van Rotterdam naar Den Haag dan de metro’s nu doen. Want die stoppen op alle haltes, evenals sneltrams.

Van een plek waar je niet bent naar een plek waar je niet naartoe wilt

Het voordeel van metro’s is dat ze langer zijn dan bussen en daarom tot tien keer méér mensen kunnen vervoeren. Maar anders dan in buitenlandse steden, waar nauwelijks wordt gefietst, is dat in Nederland juist niet nodig. Zo verergeren langere voertuigen het nadeel van stedelijk ov dat iedere fietser en automobilist kent. De metro of de sneltram gaat van een plek waar je niet bent naar een plek waar je niet naartoe wilt op een tijdstip dat je niet kiest.

Om de Utrechtse Uithoflijn te realiseren verdwenen acht Uithof-buslijnen, waaronder snelbuslijnen, de meest rendabele ov-­lijnen die bestaan. Dankzij kortere ov-reistijden van deze snelbussen stapten volgens het ministerie 1400 automobilisten over naar het ov. Even rekenen: de veilige volg­afstand voor auto’s is twee seconden. Bij 100 km/uur is dat iedere 60 meter een auto. Zo werd de autostoet iedere spits 84 kilometer korter. Toch vond het ministerie dit succes ‘niet groot genoeg’. Alle buspassagiers moesten per Uithofsneltram (’s werelds duurste bovengrondse sneltramlijn), velen gingen weer per auto. Intussen wilde Rijkswaterstaat extra veel boeren uitkopen om de A27 te verbreden.

De Amsterdamse Noord/Zuidlijn kostte 320.000 euro per strekkende meter en ziet er indrukwekkend uit, maar heeft zelfs de reistijden voor de meeste ov-reizigers naar het centrum en Centraal Station langer ­gemaakt: het werd een Rolls Royce met ­Trabantmotor. Toch wil men deze duurste metrolijn van Europa verlengen naar Hoofddorp. Duizenden treinpassagiers krijgen dan langere reistijden, omdat stoptreinen niet meer zullen rijden tussen Amsterdam en Hoofddorp. Op deze stations moeten ze overstappen om de Noord/Zuidmetro’s te vullen. Forenzen krijgen er elke werkdag zo’n half uur reistijd bij. Plus twee extra overstappen (waar ze de grootste hekel aan hebben).

In sneltrams dwingen

Zowel het ministerie als steden beweren ­autoverkeer te willen verminderen. Het laatste wat je dan doet is mensen in sneltrams of metro’s dwingen. Die zijn alleen maar sneller dan ander ov omdat haltes verdwijnen. Maar reistijden worden langer, want de reis begint bij de huisdeur, niet bij de sneltramdeur. Reizigers moeten verder lopen (in weer en wind) en vaker overstappen. Maar daar kijken Nederlandse vervoerdeskundigen niet naar.

Steden willen sneltrams vanwege prestige, liefst ondergronds (metro). Die zijn in ons blubberlandje extreem duur, maar het ministerie betaalt, dus bepaalt. In het beleidsrapport staat: ‘Ov kan efficiënter met minder ov-haltes en minder ov-lijnen’. Er staat echter ook ‘tot 2029 is 15 miljard euro gereserveerd voor snelwegverbredingen’. Volgens het CBS neemt het aantal auto’s namelijk zelfs sneller toe dan de bevolkingsgroei.

Dwang werkt niet. Je kunt automobilisten met parkeerbeperkingen in metro’s dwingen, maar dan verhuizen ze massaal naar plattelandsgemeenten waar de snelweg dichtbij is en je gratis kunt parkeren. Daar is de ov-bereikbaarheid nóg slechter.

Die opgeheven snelbussen hebben bewezen dat ov-reistijden wel degelijk korter kunnen. Maar politici weten niets van reistijden van mensen, zoals van deur tot deur. Daarom zouden reistijdberekeningen een prominente rol moeten krijgen in de besluitvorming. Niet achteraf, zoals het Planbureau van de Leefomgeving deed.

Het uitgangspunt zou moeten worden: waar wonen mensen, waar willen ze naartoe, waar komen dan de beste reisroutes? Pas als een route zo druk wordt dat bussen het niet aankunnen, zijn langere voertuigen nodig. Die zijn dan een gevolg van succes. Nu is het vervoermiddel het doel. Tijd voor een totaal andere mobiliteitsvisie.

