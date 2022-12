Mijn zoon was al naar huis, hij verwachtte me totaal niet tussen de andere wachtende ouders

De eerste keer dat ik verdriet echt voelde was toen mijn zoon na afloop van zijn afscheidsmusical een boekje cadeau kreeg met allemaal foto’s van activiteiten die hij in zijn acht jaar op school had meegemaakt, en ik de foto’s niet herkende. Van de meeste wist ik überhaupt niet dat die plaats hadden gevonden. Ik werkte veertig uur als alleenstaande moeder in een andere stad, en ik had een behoorlijke reistijd, waardoor even heen en weer naar zijn school gaan voor een activiteit niet aan de orde was. Mijn verlofuren kon ik daar niet voor gebruiken, want ik had die heel hard nodig voor zijn vakanties.

Ik geloofde heilig in, en doe dat ergens nog steeds, de voorbeeldfunctie van het ­fulltime werken. Ik stond jarenlang elke ochtend om vijf uur met hem op. Toen ik een keer op zo’n ochtend in het donker bij -5 graden met hem achterop de fiets keihard op de weg van een nog slapende woonwijk donderde, deed ik er tien minuten over om ons weer overeind te krijgen, en hield ik mezelf voor dat deze herinnering zou bijdragen in de ontwikkeling van zijn arbeidsethos.

Werken, een huishouden runnen en kinderen opvoeden

Toen ik op zondagavonden uitgeput van alles naast hem op bed ging liggen om over zijn dag te praten, overtuigde ik mezelf dat hij er later een betere partner door zal worden die zijn verantwoordelijkheid zal nemen, omdat hij aan den lijve heeft ervaren wat het vergt van vrouwen om te werken, een huishouden te runnen en kinderen op te voeden.

Maar toch stak het. Het stak mij dat de meeste moeders daar op dat afscheidsfeestje met hun parttime banen, of helemaal geen baan, hun kind zo op de voet hadden kunnen volgen en het schoolleven van mijn kind min of meer aan mij voorbij was gegaan tussen de trek-snel-je-jas-aan-anders-mis-ik-mijn-trein en ga-nu-slapen-want-we-moeten-morgen-weer-vroeg-op dat ons leven was. Het vergde uiteindelijk een pandemie die onverwachts een rem gooide op dat gehaaste tot op de minuut volgeplande leven. Het thuiswerken maakte het mogelijk om er wat vaker voor hem te zijn, en er kwam meer ademruimte in mijn leven.

Het stak me meer dan ik wilde toegeven

Toen hij voor de zomer een excursie maakte naar het buitenland, kon ik hem voor het eerst uitzwaaien voor een activiteit en was ik vastbesloten er ook bij aankomst te staan. De bussen reden de parkeerplaats weer op met brugklassers die vermoeid waren van het reizen. Ik wachtte en wachtte, maar terwijl andere ouders hun kind omhelsden, bleef ik om me heen kijken om mijn zoon te vinden. Uiteindelijke bereikte ik zijn telefoon en bleek hij al naar huis gelopen te zijn. De vanzelfsprekendheid voor hem dat zijn moeder niet tussen alle andere ouders zou staan en de oprechte verbazing in zijn stem dat ik er wel was geweest, staken mij meer dan ik had willen toegeven.

Natuurlijk is het niet heel dramatisch allemaal. En ik zou waarschijnlijk weer een fulltime werkende moeder zijn als ik het over zou moeten doen, maar het is niet de heilige graal die ervan wordt gemaakt en het is zeker niet zonder pijnlijke consequenties.