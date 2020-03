Mijn vrouw wil op haar vrije dag per se alleen thuis zijn

Beste Beatrijs,

Mijn vrouw werkt vier dagen en is op vrijdag vrij. Ik ben al enige tijd met pensioen, door de week alleen thuis, en meestal op vrijdag weg voor een vrijwilligersbaantje. Dit baantje is ook in het leven geroepen omdat mijn vrouw op haar vrije dag het huis voor zichzelf wil. Sinds kort heb ik voorafgaand aan mijn baantje een sporttraining. Ik vind de combinatie van die twee activiteiten vaak te veel van het goede en kies er dan voor om na de training thuis te blijven. Dit vindt zij niet prettig, omdat ze dan haar dagje alleen misloopt. Ik ben wel bereid om me uit de voeten te maken, maar eigenlijk vind ik het raar dat ik voor haar wens moet wijken. Hoe kijkt u hiertegenaan?

Het rijk alleen

Beste Het rijk alleen,

U woont evengoed in uw huis als uw vrouw, dus u kunt thuiszitten wanneer u wilt. Sinds uw pensioen zult u veel meer tijd thuis doorbrengen dan uw vrouw gewend was. Blijkbaar heeft ze daar moeite mee. Het is voorstelbaar dat u twee activiteiten op één dag te veel vindt, als u verder weinig onderneemt. Anderzijds is het goed om regelmatig de deur uit te gaan en dan ligt spreiding voor de hand. Doe uw sporttraining op een andere dag en handhaaf uw vrijwilligersbaantje op vrijdag om uw zelf aangegane verplichting na te komen. Op die manier bent u op haar vrije dag toch een flink dagdeel buitenshuis en kan uw vrouw thuis in haar eentje haar gang gaan.