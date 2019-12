Mijn vrouw vindt het raar als ik als man ga plassen op het damestoilet

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Onlangs zaten mijn vrouw en ik (man) wat te eten in een restaurant in een Italiaans stadje. Ik wilde even van het toilet gebruikmaken. Het toiletgedeelte bestond opmerkelijk genoeg uit een gezamenlijk voorportaaltje met wastafel en daarachter één herentoilet en één damestoilet. Het herentoilet was bezet en verder was er niemand. Ik besloot daarop het damestoilet te gebruiken – zittend om gespetter te vermijden. Teruggekomen aan ons tafeltje vertelde ik mijn vrouw over de situatie. Zij vond het ongepast dat ik het damestoilet gebruikte. Ik vraag me af wie ik geschaad kan hebben met mijn gedrag.

Pragmatisch of principieel?

Beste Pragmatisch of principieel,

Op het gebied van wc-bezoek is pragmatisme de aangewezen levenshouding. Zeker in de situatie die u schetst: een gemeenschappelijk voorportaal voor mannen en vrouwen met twee aparte wc’s. Een dergelijke opzet dient geen doel, omdat seksescheiding bij toiletten niet zozeer bedoeld is voor de hokjes zelf (per definitie privé), maar juist voor de wachtruimte die in het geval van vrouwen ervoor dient dat zij ongestoord door mannenblikken hun make-up kunnen bijwerken. Een gemeenschappelijk voorportaal ondergraaft deze functie.

Mannen die geen vrouwen willen ontrieven kunnen beter niet nodeloos rondhangen in zo’n voorportaal, dus als er een hokje vrij is dat toevallig bij de andere sekse hoort, zou ik zeggen: maak er onverwijld gebruik van. Verder schijnt de toekomst toch aan de genderneutrale wc te zijn – het is prima om daar alvast een voorproefje op te nemen.