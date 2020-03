Mijn vriendin wil het wachtwoord van mijn mobiel

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn vriendin en ik hebben nu ongeveer een jaar een relatie. We wonen niet samen, maar dat scheelt weinig. Nu is het zo dat ik een toegangscode heb op mijn telefoon. Dit omdat ik al mijn privé­zaken daarop bewaar. Daar zitten ook foto’s van en gesprekken met eerdere relaties en andere vrouwen tussen. Daarom heb ik liever niet dat mijn vriendin mijn toegangscode weet en door mijn telefoon spit. Als we samen zijn, gebruikt ze mijn telefoon weleens, wat ik prima vind (dan ontgrendel ik deze voor haar), maar ik wil haar niet mijn code geven. Dit vindt ze erg moeilijk en ze wordt hier wel­eens boos over. Ze denkt dat ik dingen voor haar verberg en is bang voor contact met andere vrouwen. Wat is in deze situatie het beste om te doen?

Wachtwoord delen?

Beste Wachtwoord delen,

Nee, u hoeft uw toegangscode natuurlijk niet aan uw vriendin te geven, als u daar niet voor voelt. U hebt uw telefoon, uw vriendin heeft er zelf een. Er bestaat geen noodzaak om elkaars telefoon te gebruiken, en als dat toch even moet, omdat de eigen telefoon geen batterijvermogen heeft, kan de andere telefoon door de eigenaar zelf worden ontgrendeld.

Door uw toegangscode aan uw vriendin te geven, krijgt ze inderdaad een vrijbrief om mee te lezen met alles wat er op die telefoon staat. Maar u wil de details van uw privégeschiedenis niet delen. Bespreek dit met uw vriendin. In alle relaties hebben partners toch ook altijd een privédomein, waar de ander niet op eigen houtje in mag rondbanjeren. Vergelijk het met fysieke dozen op zolder of bureaulades, waar iemand correspondentie van vroeger of bepaalde memorabilia in bewaart. Het zou privacy-overschrijdend zijn als een partner daar in zou gaan zitten snuffelen zonder dat de eigenaar daar toestemming voor had gegeven. Op dezelfde manier zou u het vervelend vinden als uw vriendin in uw telefoon zou gaan snuffelen. Als uw vriendin verontwaardigd zegt dat ze zoiets nooit zou doen, kunt u vragen waarom ze uw toegangscode dan zo graag wil hebben, als ze er toch niks mee van plan is.

Vervolgens moet het gesprek gaan over vertrouwen. In een prettige relatie vertrouwen partners elkaar en hebben ze niet de neiging om op onderzoek uit te gaan naar verdachte contacten van de partner. Ook niet naar vroegere liefdes.

Uw vriendin heeft blijkbaar een probleem met jaloezie op mogelijke contacten van u met andere vrouwen en op eerdere relaties. Daar zou het gesprek dan over moeten gaan. Voer een open gesprek over vertrouwen en jaloezie. Probeer haar gerust te stellen. Zeg dat u eerlijkheid heel belangrijk vindt, maar dat het afstaan van uw toegangscode niet de oplossing is voor haar probleem.