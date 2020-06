Mijn vriend verwijt me zijn leuke collega te hebben ingepikt

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn beste vriend had al drie jaar een oogje op een vrouwelijke collega van hem, die gedurende deze periode bezet was. Toen die relatie uitging en zij weer single was, had hij haar uitgenodigd op zijn verjaardag (vlak voor corona), waar ik haar ook heb ontmoet. Daar sprong direct een vonk over tussen haar en mij. Een dag later heb ik haar een berichtje gestuurd via LinkedIn, waarna we contact zijn blijven houden. Mijn vriend was zeer verbolgen over mijn handelwijze en ik heb hem de kans gegeven om zijn gevoelens voor haar kenbaar te maken. Zij heeft hem laten weten geen gevoelens voor hem te koesteren en ze wil graag met mij verder. Mijn vriend heeft gezegd dat onze vriendschap voorbij is als ik met haar doorga. Ben ik te ver gegaan door contact met haar te initiëren na de verjaardag? Ik wil haar blijven zien, maar wil mijn vriendschap niet kwijt. Hoe kan ik beide behouden?

Liefde als splijtzwam

Beste Liefde als splijtzwam,

Ik zou zeggen: de vrouw heeft gewikt en de vrouw heeft beschikt. Daar is verder niets aan te doen. Uw vriend had drie jaar lang een oogje op zijn collega, maar zij was bezet. Toen haar relatie spaak liep, zocht hij toenadering door haar voor z’n verjaardag uit te nodigen. Die handschoen pakte zij niet op. In plaats daarvan beantwoordde zij de belangstelling die een onbekende voor haar aan de dag legde.

Uw vriend neemt het u kwalijk dat u zich op haar hebt gestort hebt, althans haar nader wilde leren kennen, waarna zich een amoureuze betrekking heeft ontwikkeld. Tja, zo gaat dat met mensen die op zoek zijn. Tegelijk heeft de vrouw zich desgevraagd duidelijk uitgesproken dat ze de gevoelens van haar collega niet beantwoordt. Voor zijn lot had het niet uitgemaakt of u zich nu wel of niet koest had gehouden. Zij wil hem sowieso niet, dus dan is het niet gepast voor uw vriend om haar aan u te misgunnen.

Gun uw vriend de tijd om over zijn teleurstelling heen te komen. Het is altijd vervelend om een blauwtje te lopen, maar nu het er niet in zit, zal hij zich er wel overheen zetten. Of de ontluikende relatie met deze vrouw bestendig blijkt, moet nog worden afgewacht. Maar zelfs daaraan zal uw vriend op een gegeven moment wel gewend raken. Liefde overtroeft vriendschap, maar een beetje vriendschap moet zo’n aanslag kunnen lijden.