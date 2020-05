Mijn vriend kijkt andere vrouwen na, terwijl ik naast hem loop

Beste Beatrijs,

Ik ben een vrouw van eind vijftig en heb ruim een half jaar een nieuwe relatie met een man van begin zestig. We hebben het heel leuk samen en ondernemen van alles (nu even wat minder, omdat alles dicht is). Mijn vriend is complimenteus tegenover mij en behandelt mij met liefde. Maar er is wel iets wat mij stoort. Als we over straat lopen en er komt een aantrekkelijke vrouw voorbij, kan mijn vriend haar helemaal nakijken. Vaak zijn het jonge vrouwen van in de twintig, wat ik gezien zijn leeftijd extra gênant vind. Als ik er niet bij ben, kan hij wat mij betreft doen wat hij niet laten kan, maar ik vind het niet respectvol om in mijn bijzijn zo opzichtig naar andere vrouwen te kijken. Ik voel me er ongemakkelijk onder en het irriteert me. Tot nu toe heb ik er niets over gezegd omdat ik bang ben de sfeer te verpesten en denk dat hij het misschien niet zal begrijpen. Ben ik overgevoelig of heb ik een punt?

Vrouwen nakijken

Beste Vrouwen nakijken,

Het is absoluut irritant als een man (van welke leeftijd dan ook) in het bijzijn van zijn partner zijn aandacht uitgebreid verplaatst naar passerend vrouwelijk schoon. Natuurlijk zijn vooral jonge vrouwen het doelwit van deze mannelijke reflex. De begrippen ‘jonge vrouw’ en ‘snoepgoed voor de ogen’ overlappen elkaar bijna geheel.

Het kan gevoelig liggen, maar ik raad u toch aan om uw ergernis eens ter sprake te brengen bij uw vriend. Let daarbij goed op uw toon. Doe het niet op een aanvallende/kritische manier, maar leg rustig uit dat u zich ongemakkelijk voelt, als hij mooie vrouwen met zijn blik blijft volgen tot ze uit het zicht zijn. Kijken mag altijd. Iedereen kijkt. Uw pijnpunt ligt bij het langdurig kijken (staren, volgen, smachtend nakijken tot het object aan de horizon verdwijnt), waardoor u als metgezel zich buitengesloten of minderwaardig voelt. Wie weet is uw vriend zich nauwelijks bewust van zijn gedrag en zal hij, als u hem erop attendeert, moeite doen om zich er minder in het oog lopend aan over te geven.