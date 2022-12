Mijn vader was actief in het verzet, maar mijn moeder is mijn ware held

Ware helden

Het Verzetsmuseum is vernieuwd, het woord ‘held’ voor verzetsstrijders wordt geschrapt (Trouw, 28 november). Mijn vader was actief in het verzet, werd verraden en overleed in een concentratiekamp. Het toen illegale Trouw meldde zijn overlijden: een held tot vader hebben is een trots bezit. Wij, kinderen, hadden een wijze moeder. Ze hield ons voor: jullie vader is geen held, maar een gewoon mens die verantwoordelijkheid nam en deed wat op zijn weg kwam. En: leer van je vader. Durf keuzes te maken en leef niet voor jezelf. Vrede begint bij jou. Ik ben nu 87. Mijn overleden moeder blijft zolang ik leef de ware held.

Job Dienske Uithoorn

Ware helden (2)

Het Verzetsmuseum rekent af met een hype, helden kunnen nooit 100 procent held zijn (Trouw, 28 november). Dat er voorzichtig wordt omgegaan met de term, lijkt mij prima. Maar waren degenen die kort voor de bevrijding in het verzet gingen, ondanks het verlies van vele vrienden, geen 100 procent held? Zijn de Oekraïners die nu vrijwillig voor hun land vechten, wetende dat ze gevaar lopen, geen helden? Vreemd dat juist Trouw hier geen weerwoord op schrijft. Velen zijn voor Trouw gestorven in de oorlogsjaren. Daar zaten vele helden bij.

Bernhard Boot Krommenie

Lobbyisten

Lobby’s saboteren klimaatbeleid, schrijft Irene van Staveren (Opinie, 29 november). Het maakt haar kwaad. Wat ik me vaak afvraag over lobbyisten die graag alles bij het oude willen laten: zouden zij geen kinderen en kleinkinderen hebben aan wie ze graag een schonere wereld zouden willen achterlaten?

Driekske Bakker Leiden

NPO niet voor al het publiek

Zijn er mensen die nadenken bij de NPO? Helemaal eens met Bos over het tv-spelletje De invasie van België, schandalig om dit uit te zenden (Trouw, 30 november). En dan het voetbal, deze week zelfs op drie publieke zenders. Er zijn ook mensen die er niet van houden. Ik heb de NPO geprobeerd te bereiken om daarop te wijzen. Tevergeefs. Dus probeer ik het zo, misschien lezen ze nog wel een behoorlijke krant.

Anneke Erkens Soest

Blijf oproepen tot prik

Mevrouw Beijer stoort zich aan de prikoproep in het commentaar (lezersreacties, 30 november). Haar brief stuit me tegen de borst. Met een goede conditie en gezondheid, en alle prikken gehad heb ik na 40 graden koorts en een maand bijkomen door corona maar één oproep aan de hoofdredactie: blijf polariseren en oproepen tot vaccinatie.

Michel Bel Huizen

Danser of danseres

Behalve dat ik de draad kwijt raak over wat ik wel en niet (meer) mag zeggen, irriteert het mij dat Olga Smirnova wordt aangeduid als ‘danser’ (Personalia, 29 november). Is ‘danseres’ minderwaardig?

Helma Gehéniau Nieuw Vennep