Mijn vader vergoedt de reiskosten van mijn bezoek, maar mijn broer keurt dit af

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn vader woont in een verpleeghuis. Gelukkig mogen mijn broer en ik sinds kort weer op bezoek komen. We wonen allebei op ruim een uur rijden bij hem vandaan. Mijn vader heeft een ruim inkomen, waarvan met gemak een reiskostenvergoeding kan worden betaald. Dat is heel fijn, want regelmatig naar hem toe rijden merk ik in mijn portemonnee (ik heb geen geweldig inkomen).

Mijn broer declareert zijn reiskosten niet. Hij vindt het ongepast om onze vader te laten betalen voor bezoek, waarmee hij impliceert dat ik op geld uit ben. Ik vind het heel vervelend dat er een ongelijkheid is. Het voelt alsof ik profiteer van mijn vaders geld. Hoe los ik dit op?

Reiskostenvergoeding

Beste Reiskostenvergoeding,

Ouderen die in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen (en goed bij kas zitten) vergoeden wel vaker reiskosten voor naaste familie die op bezoek wil komen. Zeker voor studerende kleinkinderen die oma of opa graag willen bezoeken, maar geen geld hebben voor een lange treinreis. Maar ook volwassen kinderen met een krap budget die hand- en spandiensten verrichten of wat vaker langskomen dan voorheen krijgen vaak reiskosten vergoed. U zit niet heel ruim in uw geld en uw vader wel. Het is helemaal niet raar dat uw vader graag uw reiskosten vergoedt. Uw broer vindt dat niet nodig, hij heeft geld genoeg. Dat is zijn beslissing, evengoed als het uw beslissing is om dat geld wel aan te nemen. Op geen enkele manier profiteert u daardoor van uw vader! Ongetwijfeld heeft uw vader liever dat u langskomt zonder dat dit zwaar op uw budget drukt dan dat hijzelf zijn geld in zijn zak houdt, terwijl u moet kromliggen voor bezoek aan hem.

Het siert uw broer niet om kritiek te hebben op deze gang van zaken. Uw broer en u hoeven zich niet precies hetzelfde op te stellen qua reiskostenvergoeding. Hij heeft geen vergoeding nodig, prima. U kunt het goed gebruiken, ook prima. Het is geen kwestie om ruzie over te maken. Het belangrijkste is dat uw vader regelmatig bezoek krijgt.

