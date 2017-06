Mijn vader had, in tegenstelling tot wat de Bijbel leert, maar één kans

Mijn vader zat op de rand van de bank waarop hij placht te liggen en was gebogen over de lage huiskamertafel. Voor hem lagen centimetershoge stapels duizend gulden-biljetten. Ik had nog nooit zoveel geld bij elkaar gezien. Mijn vader, die anders heel joviaal met mijn vriendjes omging, was not amused door onze binnenkomst. “Ga weg!” zei hij, “ga weg!”

De film van mijn leven terugspoelend, denk ik dat ik mijn vader heb betrapt op een cruciaal moment in zijn leven en, bijgevolg, in het mijne. Het was begin jaren ’70 en mijn vader begon succes te krijgen als schrijver of, beter gezegd, het succes begon te accumuleren, want succesvol was hij toen al een jaar of tien. Maar pas in de jaren ’70 begon het op te stapelen; de ene herdruk volgde op de andere verfilming.

Als ik me probeer voor te stellen wat er toen in die huiskamer gebeurde, dan denk ik dat mijn vader op dat moment besloot: dit geld hou ik lekker zelf – alles. Met andere woorden, mijn vader besloot zijn welverdiende geld niet langer te delen met de overheid die, zoals de Trouw-lezers weten, het zwaard niet tevergeefs draagt.

Begin van decennialange zwerftocht

Ik kan mij niet herinneren of mijn ouders – nou ja, mijn vader – mij toen al van school hadden gehaald om mij thuisonderwijs te geven of dat dit pas later gebeurde. Wel hebben we niet lang daarna onze Bijlmerflat met onbekende bestemming verlaten. Ik weet dat we in Frankrijk gingen wonen, maar de Dienaresse Gods en hare tollenaren wisten dat niet. Het was het begin van een decennialange zwerftocht in de illegaliteit en, ten lotte, in de criminaliteit.

De reden om mij aan het onderwijs te onttrekken was dat mijn vader vond dat kinderen op school ‘geconditioneerd’ werden. “Hier waag ik mijn kind niet aan”, verklaarde hij tegenover de media. Mijn vader wees de samenleving af en dus ook het onderwijs.

Zijn afkeer van het ‘systeem’ zal gevormd zijn door de Tweede Wereldoorlog

Op zijn nachtkastje lag in die tijd, naast de Bijbel, ‘De planeet die Aarde heette…’ van Hal Lindsey, een boek waarin de bijbelse eindtijdprofetieën in een overzichtelijke volgorde waren gezet. Lindsey meende dat die tijd nabij was en dat bijvoorbeeld de Europese Unie in de Openbaring werd aangekondigd als het veelkoppig beest uit de zee.