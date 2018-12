Mijn vader beschermde ‘moffenmeiden’

Onlangs verschenen er berichten over de vernederingen van de ‘moffenmeiden’ rond de bevrijding in 1945. De Stichting Werkgroep Herkenning eist excuses van de regering voor dergelijke praktijken. Jonge vrouwen die een relatie hadden met Duitse bezetters werden publiekelijk kaalgeschoren. Omstanders stonden er lachend bij te kijken.

Deze behandelingen hebben grote traumatische gevolgen gehad voor deze vrouwen en hun kinderen. In bepaalde reacties op deze gebeurtenissen werd onlangs in verschillende media gesteld dat deze praktijken te begrijpen zijn vanuit de woedende reacties van het volk dat zo had geleden in de oorlog. En bovendien was het een chaos. Maar deze vernederingen zijn niet goed te praten en deze vrouwen en hun kinderen moeten erkenning krijgen voor het leed dat ze hebben geleden en dat voortgaat tot op de dag van vandaag.

Boosheid

Mijn vader Tjerk, verzetsman, heeft zich gekeerd tegen deze vernederingen. Hij had alle reden om zijn boosheid te uiten na alles wat hij had meegemaakt in de strijd van de meidagen in 1940, in het concentratiekamp en het verzet. Het kon ook anders, lees ik in een van zijn dagboeken. Het had alles te maken met zijn geloof en gevoel voor rechtvaardigheid. Hieronder volgt een fragment uit het dagboek:

“Wommels (Friesland) 17 april 1945

Op de markt in Wommels knipt men de zogenaamde Moffenmeiden de hoofden kaal. Ik heb er een einde aan gemaakt door in de lucht te schieten. Deze meisjes hadden verkering met Duitse soldaten.

De SS-soldaat N.N. die mij eens voedsel gaf in het concentratiekamp Vught kreeg ik vrij. Later heb ik zijn eerste kind gedoopt (1963).

De oude NSB-burgemeester is door mij persoonlijk opgepakt en bij anderen NSB-ers in een school gezet te Wommels. Twee dagen later meenden O.D.-mannen (Nederlandse Orde Dienst) de burgemeester te moeten pesten door hem met een kruiwagen met ‘natte stront’ te laten rijden en zijn hoofd er in te duwen. Ik heb die O.D.-mannen op hardhandige wijze geleerd, dat wij niet bevrijd waren om dezelfde methode toe te passen, die ikzelf had ondervonden in het (concentratie-)kamp.”

Tjerk van der Hauw (1918- 1996). Artillerist, marechaussee en concentratiekampgevangene (wegens weigering om Joden te arresteren), lid van de Ondergrondse (B.S. Binnenlandse Strijdkrachten), legerpredikant marechaussee en commando’s.