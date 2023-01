Mijn Trouwcollega bezit zulke lange moslimtenen dat ze soms uit zijn schoenen schieten

Het is met Michel Houellebecq altijd hommeles, reuring en soms consternatie. De meest in de wereld gelezen Franse schrijver met boeken als Elementaire deeltjes, Onderworpen en Vernietigen wordt vaak als ‘reactionair’ en ‘vrouwonvriendelijk’ neergezet. Maar ook als clown die de meest lachwekkende provocaties niet schuwt (“Trump is de beste president die ik ooit heb gezien”). Maar nu wordt hij door de rector van de Grote Moskee van Parijs aangeklaagd wegens ‘het aanzetten tot haat jegens moslims’.

Het gaat om twee passages van een gesprek met filosoof Michel Onfray dat een maand geleden in Onfrays blad Front Populaire is verschenen. In de eerste speculeert hij over een burgeroorlog met Franse moslims die met aanslagen op moskeeën gepaard zou kunnen gaan. In de tweede denkt hij te vertolken wat zijn landgenoten van Franse moslims verwachten: ‘Fransen van oorsprong willen niet dat moslims assimileren, maar dat ze stoppen met diefstal en geweld of dat ze vertrekken’.

Moskeerector Chems-Eddine Hafiz noemde dinsdag in Le Figaro de schrijver ‘geobsedeerd door een zoektocht naar de moslim als zondebok’. In dezelfde editie nemen collega-filosofen het voor Houellebecq op. Ze beschuldigen de moskeerector van censuur en dat zijn aangifte in feit een ‘fatwa’ zou zijn.

Frankrijk is het voornaamste slachtoffer van moslimterrorisme

Medestanders van de schrijver noteren dat hij alleen maar de meningen in Frankrijk weergeeft. Volgens peilingen vindt 61 procent dat de islam niet ‘compatibel’ is met de waarden van de Franse samenleving en 77 procent dat de orthodoxe islam een gevaar is voor Frankrijk. Het land telt de grootste moslimpopulatie van de EU (8 miljoen volgens de vorige moskeerector), maar is ook het voornaamste slachtoffer in Europa van moslimterrorisme.

De lijst van de laatste tien jaar is inderdaad afschrikwekkend: Bataclan en terrassen Parijs (130 doden) Nice (86 doden), Charlie Hebdo (12 doden) Joodse supermarkt (5 doden) Joodse school Toulouse (4 doden), kerstmarkt Straatsburg (5 doden), politiebureau Parijs (4 doden). En denk ook aan de onthoofding van onderwijzer Samuel Paty of het kelen van priester Hamel tijdens de mis. In totaal zijn er 271 doden en 1200 gewonden in tien jaar terwijl 70 andere aanslagen werden verijdeld.

Ook collega Abdelkader Benali heeft zijn bewondering voor de ‘literaire halfgod’ Houellebecq laten varen wegens het dubbelgesprek in Front Populaire. Dat mag en ook mag hij de taal van Houellebecq als ‘de taal van inquisitie’ typeren. Maar om nu schrijver Michel Houellebecq als een fascist te karakteriseren (‘naar extreemrechts opgeschoven’) is in de lijn van de meest onverdraagzame uitingen van het wokisme: alles en iedereen die een andere mening heeft dan de beschuldiger wordt in de kast ‘extreemrechts’ opgesloten.

Lange moslimtenen

Het dubbelgesprek met Houellebecq duurde zes uur en beslaat 45 pagina’s. De voornaamste geïncrimineerde passage is niet langer dan een twintigtal woorden. Benali zou beter moeten weten: twee jaar geleden werd hij wegens oude uitspraken van antisemitisme beschuldigd. Hij zag af van het houden van de 4-meilezing. Ik vond toen en schreef dat je iemand als Benali omwille van een paar uitspraken niet als ‘antisemiet’ mocht neerzetten. Dat vind ik nog steeds, maar ook dat mijn Trouwcollega zulke lange moslimtenen bezit dat deze soms uit zijn schoenen schieten.

