Mijn stiefzoon brengt geleende spullen niet terug

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn stiefzoon woont bij ons in de buurt en leent af en toe iets van ons, zoals brood of gereedschap, maar hij brengt het niet terug of verwacht dat als wij het nodig hebben wij het wel op zullen halen. Mijn echtgenote noemt dit slof (nalatig) gedrag en tracht het hiermee goed te praten. Ik heb gezegd dat ik liever niets uitleen juist vanwege die nalatigheid, maar weigeren is in de praktijk moeilijk. Het laatste brood uit de diepvries heb ik hem maar gegeven om van het vervelende gedoe af te zijn. Het is niet zo dat hij arm is, maar het zet onze relatie wel onder druk. Zelf leen ik niet van een ander. In mijn ouderlijk milieu golden andere normen en waarden en daarom irriteert dit gedrag mij mateloos. Hoe kan ik hier het best mee omgaan?

Geleende spullen

Beste Geleende spullen,

Een brood uitlenen? Ik denk dat u dat beter kunt beschouwen als een gift. Blijkbaar vergeet uw stiefzoon naar de bakker te gaan en ontdekt hij ’s avonds laat dat hij geen brood in huis heeft. U kunt de volgende keer tegen hem zeggen dat hij de dag erna ook een half uur eerder kan opstaan om naar de bakker te gaan. Als u er niet onderuit komt om hem een brood mee te geven (uw echtgenote vindt het waarschijnlijk zielig voor hem om nee te zeggen), verwacht het dan niet meer terug. Zie het als een fooi van 2,50 euro, dan kunt u het uit uw hoofd zetten.

Gereedschap vergeten terug te geven is vervelender. Geef uw stiefzoon alleen uw boor mee onder voorwaarde dat hij hem twee dagen later terugbrengt. Vertel hem dat u er genoeg van hebt dat hij nooit iets uit zichzelf terugbrengt en dat u geen zin in hebt om achter uw eigen spullen heen te zitten. De rol van schuldeiser ligt u niet. Houd hem voor dat u, als hij genoemd stuk gereedschap niet binnen twee dagen uit zichzelf naar u terugbrengt, voortaan nee zult zeggen tegen elk volgend leenverzoek.