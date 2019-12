Mijn schoonmoeder duikt vaak onaangekondigd op in ons huis, mag ik daar iets van zeggen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn schoonmoeder woont een kwartier rijden van ons vandaan en heeft de gewoonte om onaangekondigd bij ons langs te komen. Ik vind dat vervelend, vooral als we aan het avondeten zitten of daar zelfs nog niet aan begonnen zijn. In tegenstelling tot haar standaard hebben wij geen strikte tijden voor onze bezigheden. Laatst zat ik aan de telefoon en was mijn man bezig met een klus buiten en zij ging koffiezetten in mijn keuken, terwijl we daar niet om gevraagd hadden. Mijn man vindt alles best en vooral jammer dat het mij zo irriteert. Vindt u dat ik mij moet schikken?

Steeds spontane bezoekjes

Beste Steeds spontane bezoekjes,

Uw ongenoegen is goed voorstelbaar. Het is niet prettig als uw schoonmoeder voortdurend onaangekondigd komt binnenvallen. Dat geeft een gevoel van onvrijheid in uw eigen huis. Probleem is dat uw man er geen moeite mee heeft. Wel begrijpelijk, want het gaat om zijn eigen moeder. Maar u kunt moeilijk aan uw man vragen om zijn moeder aan te spreken, want hij heeft geen bezwaar tegen haar gedrag. U zult het dus zelf moeten doen.

Vraag haar vriendelijk of zij voortaan van tevoren wil bellen voordat ze langskomt, omdat u graag voorbereid wil zijn op bezoekers en het niet prettig vindt om iemand in de rotzooi te ontvangen. Zeg dat ze altijd welkom is, maar dat u het graag van tevoren wil weten. Vraag haar ook om te bellen, omdat u niet altijd thuis bent en u haar een vergeefse tocht wil besparen. Waarschijnlijk zal ze dan in de toekomst wel bellen. Dit geeft u de gelegenheid om, als ze belt en het komt niet uit of u hebt er geen zin in, onmiddellijk een uitvlucht in te zetten: ‘Het komt nu niet uit, want we moeten zo de deur uit, maar kom anders morgen of in het weekend even langs.’