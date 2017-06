Mijn ouders, twee vrouwen, hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ik ben verwekt middels kunstmatige inseminatie. Soms lees ik verhalen van mensen zoals ik, verwekt met behulp van een donor, die de sterke drang hebben om de 'vader' te ontmoeten.

Hoewel ik die mensen de kans gun om hun donor te ontmoeten, herken ik die drang bij mezelf niet. Ik ben mijn donor dankbaar, maar heb hem nooit gemist.

Let wel: ik noem hem expliciet 'donor', en niet 'vader'. Ik ben ervan overtuigd dat deze terminologie voor mij en hem volstrekt logisch is. Het is voor een belangrijk deel aan mijn donor te danken dat ik twee geweldige ouders heb. Hij en alle andere donoren verdienen absoluut respect voor de behulpzame daad waarmee zij veel mensen hebben geholpen met het vervullen van iets geweldigs: een kinderwens. Dat ik op deze aarde rondloop is dus deels zijn verdienste, maar daar stopt zijn bijdrage. Mijn ouders zijn mijn moeders. Zij hebben mijn identiteit gevormd, niet hij.

Er zijn ongetwijfeld een hoop mensen die hun identiteit ophangen aan hun biologische verwantschap, maar ik heb dat nooit zo ervaren. Ik zal niet betwisten dat ik het 'biologische product' van mijn donor ben, maar wat betekent dat? Ja, een mens is het product van genen én opvoeding, noem het nature en nurture. In mijn leven valt de genetische bijdrage van mijn donor echter volledig in het niet bij hoe ik ben opgevoed; wie mijn donor is (hoe ziet hij eruit, wat is zijn karakter?) is totaal onbelangrijk. Ik ben blij met wie ik op dit moment ben op 22-jarige leeftijd.

Veel mensen vragen mij of ik mijn donor ooit zou willen ontmoeten. Mijn antwoord daarop is: 'tja, waarom niet?'. Het lijkt me interessant bepaalde informatie over mijn donor te krijgen, maar het moge duidelijk zijn dat die informatie niet uit noodzaak geboren is. Zie het als een verhaal, waar er zo vele van zijn. Ik ontmoet net zo graag de ouder(s) van vrienden of lees over de geschiedenis van de landen die ik op vakantie bezoek.

Met mijn niet-biologische moeder heb ik altijd een geweldige band gehad en allebei mijn ouders hebben mij ontzettend beïnvloed en mij gemaakt tot wie ik ben. Daar ben ik ze ontzettend dankbaar voor. Wie ik ben geworden is niet de verdienste van mijn donor, maar van mijn moeders. Zij hebben mij opgevoed, mij geleerd om lief te hebben en mij getroost als ik viel. Ik ben mijn donor dankbaar voor zijn hulp en ik hoop dat hij dat ook beseft.

