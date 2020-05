Mijn oude moeder lapt thuisblijfregels aan haar laars

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn moeder is een actieve, alleenstaande vrouw van bijna tachtig. Ze woont zelfstandig, onderhoudt veel sociale contacten en doet vrijwilligerswerk. Nu zijn al haar vaste activiteiten weggevallen. Zij valt in de kwetsbare groep, heeft ook hartproblemen, maar dat weerhoudt haar er niet van om veelvuldig op pad te gaan. Voortdurend belt ze aan bij verschillende (even kwetsbare) mensen om een praatje of een wandeling te maken. Of ze drinkt bij kennissen koffie in de tuin. Ook doet ze dagelijks boodschappen en loopt verschillende winkels af. Ze zegt dat ze zich netjes aan de anderhalve meter afstand houdt, maar ze lapt de thuisblijfregels vrolijk aan haar laars, hoewel mensen hebben aangeboden haar te helpen met boodschappen doen.

Ze komt ook regelmatig onverwacht bij ons langs, terwijl mijn man en mijn zoon een auto-immuunziekte hebben. Vriendelijk vragen of ze thuis wil blijven of boos worden heeft geen effect. Het gaat allemaal het ene oor in en het andere oor uit. Mijn broer heeft de strijd opgegeven en laat haar af en toe mee-eten. Maar ik wil haar gezondheid en die van anderen, zoals mijn gezin, beschermen. Wat kan ik doen om haar te beteugelen of ben ik al te kritisch op haar?

Moeder ontduikt regels

Beste Moeder ontduikt regels,

Over bezoek van uw moeder bij u thuis kunt u heel stellig zijn: dat is niet de bedoeling en u laat haar eenvoudig niet binnen. De reden ligt voor de hand: zowel uw man als zoon heeft een auto-immuunziekte, dus zij mogen geen enkel risico lopen. Zeg tegen uw moeder dat het u spijt, maar dat u haar niet kunt ontvangen en vraag haar dringend om het ook niet meer te proberen, omdat u haar elke keer zult heenzenden. Zeg haar dat u graag dagelijks telefonisch contact met haar onderhoudt, maar dat er van fysieke ontmoetingen voorlopig geen sprake kan zijn.

Wat de andere activiteiten van uw moeder betreft: laat het zitten. Uw moeder is in het normale leven een actieve vrouw met veel sociale contacten. Ze vindt het vreselijk om wekenlang met haar ziel onder haar arm in haar eentje thuis opgesloten te zitten. Afgezien van haar hartkwaal, waar ze kennelijk weinig last van heeft, voelt ze zich goed en het is ook voor mensen van tachtig-plus niet verboden om naar buiten te gaan, zolang er anderhalve meter afstand in acht wordt genomen. U hebt haar ongetwijfeld voorgehouden om de uitstapjes te beperken, maar u kunt haar haar bewegingsvrijheid niet ontnemen.

Met iemand koffie drinken in een tuin op de geëigende afstand is niet verboden en lijkt ook niet verschrikkelijk gevaarlijk. Hoe dan ook, zelfs als het voor iemand van bijna tachtig onverstandig is, kunt u het haar toch niet verbieden. Uw moeder woont zelfstandig en draagt zelf de verantwoordelijkheid over haar leven. Laat haar begaan.