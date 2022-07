Mijn moeder, mijn gids in verwondering

Mijn moeder gaf me te kennen dat ze het Cobra-museum wilde bezoeken. Op de Marokkaanse televisie had ze gezien dat in het Amstelveense museum Marokkaanse kunst te zien was. Haar zoon was gastcurator van de tentoonstelling Marokkaans modernisme. Ze was nieuwsgierig geworden.

Ik placht een korte rondleiding voor vrienden voor te bereiden, waarin ik ze deelgenoot maak van mijn favorieten. In dit geval wist ik niet zo goed waar ik haar een plezier mee kon doen. Ze kwam met mijn zus. We liepen naar de bovenverdieping van het gebouw om de werken te bekijken. De zandloper van Omar Youssoufi trok meteen haar aandacht. De houten kast herbergt een fijnmazig labyrint waar zand doorheen stroomt.

“Weet jij wie de zandloper heeft uitgevonden?”, vraagt ze. “Dat was de herder. Hij moest kunnen be­palen wanneer hij zijn kudde weer naar huis moest brengen. Om de verstreken tijd die hij op het land doorbracht te meten, bedacht hij de zandloper.”

We kijken naar het sprookjesachtige werk van Abbès Saladi. Uit een nest kinderkopjes in de vorm van een oog steelt een roofvogel een oog. Saladi bracht een deel van zijn leven in een psychiatrische inrichting door. Zijn werk is van een andere wereld. Mijn moeder en ik kijken naar het schilderij. “Dat gebeurde vroeger heel veel.” “Wat?” “Roofvogels die baby’s oppikten.” De kunstenaar groeide natuurlijk ook op met deze verhalen. Ik begrijp zijn werk een stuk beter, dankzij haar.

Mannen vormen een kring, waarin een verhalenverteller het samengestroomde publiek probeert te boeien. Het reusachtige schilderij is van de in Leipzig woonachtige Nabil el Makhloufi. We gaan op de door Mina Abouzahra ontworpen museumbank zitten om het werk rustig te bekijken. “De grote acteurs sterven”, zegt ze, “de jonge generatie haalt hun niveau niet. Die zitten allemaal op Instagram.” Ik kijk naar het schilderij, wat is het verband? Pas als ze opstaat, valt het kwartje. Acteurs zijn verhalenvertellers; ze geven vorm aan onze diepste denkbeelden en emoties. En die verhalenvertellers sterven uit. Zonder vertellers geen verhaal, zonder verhaal geen publiek. Mijn moeder verstaat de kunst om mij in verwondering achter te laten.

Het vee ging daar waar het gras groen was

We kijken naar de kleurrijke werken van Chaïbia Talal. Zij is misschien wel de bekendste kunstenares van Marokko. Ze groeide net als mijn moeder op als boerendochter op het platteland, maar in tegenstelling tot mijn moeder trok Chaïbia met haar familie rond. Het vee ging daar waar het gras groen was. Al heel jong werd ze uitgehuwelijkt, kreeg een zoon en verloor haar man. Om de eindjes aan elkaar te knopen, maakte ze schoon bij een Franse familie.

De Joods-Marokkaanse schilder André Elbaz stimuleerde haar om te gaan schilderen en gaf haar tekenspullen. Later zou ze zeggen dat ze in een droom werd bezocht door een man die haar de opdracht gaf om te gaan tekenen. André Elbaz vertelde me: “Die man in die droom, dat was ik natuurlijk. Maar Chaïbia wist hoe ze haar kunstenaarschap moest verkopen. En verkopen was wat ze wilde.”

Maar het werk waar mijn moeder het meest verrukt van is, zijn de veelkleurige tekeningen van Karel Appel die op de begane grond hangen. De tekening van een kat en van een kat met jonge vrouw roepen vragen bij haar op over onderwerpkeuze, kleurgebruik en bedoeling van het alles. Ze raakt er niet over uitgepraat. Mijn moeder, mijn gids.

