Mijn moeder gooit in haar opruimwoede ook mijn spullen weg

Beste Beatrijs,

Mijn moeder heeft af en toe opruimwoede. Zij ruimt dan bijvoorbeeld de schuur op (waarin de werkplaats van mijn vader zit) en gooit spullen van hem weg. Of ze ruimt de zolder op en brengt verscheidene van mijn spullen naar de kringloop. Dit doet zij zonder overleg. Mijn vader en ik werken fulltime buitenshuis, ook in deze coronatijd, en deze week kreeg ze het weer op haar heupen met als gevolg ’s avonds ruzie in huis. De argumentatie van mijn moeder is dat het ook haar spullen zijn en dat zij er last van heeft en het dan maar weggooit. Ze voert aan dat zij degene is die altijd alles opruimt en schoonmaakt en dat dit niet wordt gewaardeerd. Dit weggooien gebeurt elk jaar wel een keer, waarna iedereen in een pesthumeur is. Hoe kunnen wij als gezin op één lijn komen te zitten?

Schoon schip

Beste Schoon schip,

Het is heel simpel: uw moeder mag niet zonder overleg andermans spullen weggooien. In elk huishouden bevinden zich dingen die onder privébezit vallen (oud speelgoed, kinderboeken van lang geleden, een weefgetouw of een cirkelzaag waar maar één persoon mee werkt). Al die individuele bezittingen kunnen een last worden, als de eigenaar er nooit meer naar omkijkt en er niks mee doet, dus het valt te begrijpen dat uw moeder regelmatig overbodige troep wil wegwerken. Maar de methode is niet om alles wat haar niet bevalt als afval te behandelen. Als ze orde wil scheppen, dan moet ze de spullen die ze weg wil doen verzamelen en ’s avonds als de andere gezinsleden thuiskomen vragen wat ze willen bewaren en wat weg kan. Uw vader en uzelf moeten zich dan bij elk ding afvragen of u er werkelijk aan hecht of dat het best weg kan.

Ik raad u en uw vader aan om niet vast te houden aan dingen, waar u eigenlijk geen behoefte aan hebt. Veel spullen van vroeger hebben hooguit sentimentele waarde en geen praktisch nut meer. Als het ding geen nut meer heeft, maar u hebt er wel een warm gevoel bij, kunt u er altijd een foto van maken, waarna het item alsnog weg kan. Vraag aan uw moeder om altijd overleg te plegen, als ze dingen wil weggooien, omdat dit de enige methode is om ruzie te voorkomen. Uw moeder wil toch ook niet elke keer dezelfde nodeloze ruzie doormaken?