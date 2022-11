Mijn laatste uur leek geslagen, oog in oog met het Duitse roofdier

Wanneer had deze ‘zure oude man’ voor het laatste, althans tot vorige week, de dood diep in de ogen gekeken? Toen ik nog jong en fris was! Een jaar of tien, vrolijk fluitend op mijn fiets, stak ik een onverharde weg over waar men bezig was een snelweg aan te leggen. Ik stak over zonder naar links te kijken en juist van links stormde met hoge snelheid een kraanwagen op mij af. De wagen was nog maar een meter of vijf van mij verwijderd en de uitgezette takelarm hing al boven mijn hoofd.

Mijn laatste uur sloeg net niet dankzij de angst die op dat moment een bovenmenselijke kracht mijn kinderlijf inspoot. Ik drukte met een paar honderd kilo op mijn pedalen en voelde alleen dat de rechterkant van de kraanwagen mijn achterwiel licht raakte. Ik viel niet en hield alleen een lekke band over aan het avontuur.

Hongerige automobilisten

Vorige week werd ik in de tijd teruggeworpen. Sinds mijn verhuizing naar de polders weet ik dat je tijdens de avondspits beter de IJsseldijk kunt mijden. Automobilisten zijn door hun werkdag heen en keren hongerig en haastig terug naar de prak die thuis op hen wacht. Op deze smalle dijk overschrijden ze regelmatig de snelheidslimiet. Vooral als ze in een Audi, BMW of Mercedes rijden, allemaal Duitse auto’s overigens. In tegenovergestelde richting lijken ze met een bloedgang op je af te komen. Het went nooit.

Toen ik vorige week tijdens de avondspits op de dijk reed, keek ik argwanend naar die donkere BMW in de verte. Een roofdier op brede banden dat je van ver hoorde brullen. De auto reed veel te hard. Voor het voertuig fietsten twee jonge meisjes naast elkaar. Mijn e-mountainbike stond op het punt de meisjes te passeren. Normaal gesproken wacht een auto met inhalen tot er geen tegenligger is. Dat deed de BMW, die de snelheid amper verminderd had, niet. Op dat moment maakte de buitenste fietser een bruuske beweging naar links. De BMW ook en reed zo recht op mij af.

Tijd om te bidden, te smeken, je voorbije leven te overzien was er niet meer. Alleen om te schreeuwen. Ik vloog over het gras en kon net een val van de dijk vermijden. En ook kon ik zo de bek van het Duitse roofdier ontlopen, die achter het dubbele rooster aan de voorkant klaar was om te happen.

Een eindeloze slachting

Sinds dat ik bijna alle verplaatsingen op de fiets doe, is mijn haat voor auto’s groeiend. In Nederland sterven ieder jaar meer dan tweehonderd fietsers (207 in 2021), ruim een derde van alle verkeersdoden en meer dan automobilisten en hun passagiers bij elkaar (175).

Ik vroeg me af of dit ook in Italië het geval was. Ik heb in dat land regelmatig (race)fietsers gezien die door auto’s waren geschept. Italiaanse kranten hebben het ook over ‘una strage senza fine’ (een eindeloze slachting). Toch stierven in 2021 in dat land van zestig miljoen inwoners minder fietsers dan in Nederland: 180.

Dit lijkt bijna onwaar. In Nederland grijp je natuurlijk sneller naar de fiets dan in Italië. Maar ons land telt ook 35.000 kilometers fietspaden die een relatieve bescherming bieden. Ligt het misschien aan het rijgedrag van automobilisten? De voorlaatste keer dat ik op die dijk door een auto bijna werd geschept en protesteerde, stopte de bestuurder wel. Hij liet zijn raampje zakken, keek me aan en zei ‘sterf!’ om vervolgens het gaspedaal in te drukken.

