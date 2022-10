Mijn laatste column draag ik op aan de politici die wél hun grenzen durven aan te geven

‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’, schreef Eberhard van der Laan in september 2017 in een afscheidsbrief aan de inwoners van Amsterdam, drie weken voor zijn overlijden. Ik moest aan die zin denken toen ik het bericht van VVD’er Ockje Tellegen las. Zij maakte vorige week bekend definitief te stoppen als Kamerlid. Tellegen zat al ziek thuis, met een burn-out, het gevolg van keihard werken in de energievretende en onverzadigbare wereld die het Binnenhof heet. Ze sloot haar verklaring af met: ‘Zorg goed voor elkaar en kijk naar elkaar om’.

Het is buitengewoon zorgwekkend hoeveel Kamerleden kampen met gezondheidsklachten en daardoor – al dan niet tijdelijk – het werk moeten neerleggen. Ook Esther Ouwehand overkwam het vorige week. Er zullen er meer volgen, zonder twijfel. Misschien is hier de bittere conclusie dat politici er te weinig voor elkaar zijn. Maar er is meer aan de hand.

Corinne Ellemeet (GroenLinks) verspreidde dit weekend via de sociale media een hartekreet, omdat ook zij ongezonde werkdruk ervaart en er enige tijd lichamelijke klachten op nahield. Ze zegt last te hebben van haat, beledigingen, agressie en minachting, die ze via de publieke opinie en op de sociale media over zich heen krijgt. Haar werkomgeving is extreem onveilig, schrijft ze.

Tegen aanvallen van buiten valt door politici weinig uit te richten. Aangifte doen bij ernstige bedreigingen, dat helpt wellicht. Maar ondertussen zouden Kamerleden ook naar zichzelf kunnen kijken, naar hun kennelijk niet te bedwingen drang om zichtbaar te zijn, om het nieuws te halen. Kortom: om relevant gevonden te worden.

Deze dinsdag stemde de Kamer weer over een slordige tachtig moties. Of dit aantal aan het einde van het jaar is opgelopen naar vierduizend, net zoals in 2021, is nog even de vraag, maar de Kamerleden doen in ieder geval hun uiterste best dit te halen. Die nieuwe bestuurscultuur is voor de anderen.

Ook wij, de media, gaan niet vrijuit. Journalisten verwachten scherpe uitspraken van Kamerleden, zo snel mogelijk, liefst nog voor het verschijnen van een rapport of kabinetsbrief. We willen van politici de uitkomst van een debat weten voordat dit begonnen is. Het is een steeds ongezondere wisselwerking. Meer fracties, meer gevechten om de aandacht van de parlementaire pers. Wie het hardst schreeuwt wint.

Af en toe klonk er de afgelopen jaren een verfrissend geluid, van Kamerleden die er alles aan deden geen onderdeel te worden van deze gekmakende industrie. Bart Snels (GroenLinks) weigerde de snelle quotes en liet de vele relletjes aan zich voorbij gaan. Frank Futselaar (SP) vond dat hij ongeschikt was als Kamerlid, omdat hij geen zin had zichzelf voortdurend te verkopen aan de media. Zij waren bij uitstek geschikt voor dit ambt.

Dit is mijn laatste politieke column. Na precies tien jaar Den Haag ga ik weer ‘het land in’, verhalen maken. Ik heb me in die tijd vaak geërgerd, maar vaker keek ik vol bewondering naar de keihard werkende Kamerleden, die met schamele ondersteuning het kabinet proberen te controleren en ondertussen de pers moeten bedienen. Het is eigenlijk niet te doen. Wat helpt, in ieder geval een beetje: wees meer een Futselaar of een Snels. En luisteren naar Ockje Tellegen kan ook geen kwaad.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.