Mijn interesse in Nederland vond mijn moeder bar verdacht

Noem het een lege plek die gaapte in mijn kenniskast maar tot gisteren wist ik niet dat er een Week tegen Eenzaamheid bestond. Ik las een stuk hierover terwijl ik op zoek was naar wat tips over de eenzaamheid van mijn eigen moeder (91). Hoe kun je deze op afstand ietwat verlichten, was de vraag. Die fameuze week was bovendien op 6 oktober alweer voorbij. Fluïde als stromend water en door mij onopgemerkt gebleven. Een aantal jaren terug was ik kortstondig wel actiever in het bestrijden van deze akeligheid die zich met stilte en leegte voedt. Eens in de week bezochte ik een van mijn oudste lezeressen. Trouw-abonnee Tineke was 95 geworden en na een lange correspondentie besloot ik haar iedere zaterdagmiddag te bezoeken. Tot haar zachte dood.

Toen ik moederlief telefonisch vertelde over mijn bezoeken aan Tineke, was er plots die Siberische kou in mijn oor. Ik beet op mijn lip. Op zijn minst onhandig, nietwaar? Na haar stilte, die ik zelf diende te verbreken, kwam het gesprek gelukkig weer op gang dankzij de gebruikelijke koetjes en kalfjes. Ik wist wat ze voelde. Ontgoocheling en afgunst. Wel iedere week naar die onbekende daar in La Hollande maar je eigen moeder op 1200 kilometer laten verpieteren. Nou, niet overdrijven. Ze weigert consequent haar appartement te verlaten en dreigt zichzelf te termineren als wij aanstalten maken om haar in huis te nemen.

Mijn moeder wist het zeker: haar zoon was gedrogeerd of behekst

Gisteren liet mijn zus met een schuldige stem een bericht achter op Messenger: ze ging een week weg en kon moeder al die tijd dus niet bezoeken. Of ik haar iedere dag wilde bellen. Vanzelfsprekend, maar die gesprekken duren meestal niet langer dan tien minuten. Alsof dat mobieltje van de eerste generatie in haar hand gaat gloeien als ze hem te lang vasthoudt. Behalve, natuurlijk, als het nationale rugby-elftal weer heeft gespeeld. Dan kunnen we beiden ons wedstrijdverslag minutieus met elkaar confronteren.

Het verhaal gaat dat ik ooit haar favoriete kind was. Een voorkeur die soms voor wat vlagen van afgunst zorgde bij broerlief, maar ook voor wat nare momenten toen ik besloot mijn vleugels uit te slaan. Latijnse mama’s kunnen onstuimige moederliefde soms met verstikkende bezitterigheid verwarren. Die plotseling opkomende belangstelling voor Nederland en dat Rotterdamse meisje, vond ze verdacht. Er moest iets gebeurd zijn toen ik het verre en Hoge Noorden had bezocht tijdens een kerstvakantie. En ook wantrouwde ze die niet aflatende stroom brieven uit het Bataafse kikkerland, deze langdurige correspondentie met die Dulcinea uit de havenstad. Ze was ervan overtuigd: tijdens zijn kerstverblijf aldaar was haar geliefde zoon gedrogeerd of behekst. Ik kon haar wel geduldig uitleggen dat voodoo meer iets voor Haïti was, het hielp niet. Op een dag, tijdens mijn afwezigheid, gingen die honderden brieven van drie jaar correspondentie de vuilnisbak in. Een vergissing bij het opruimen van mijn slaapkamer, beweerde ze.

De cesuur was voor haar een pijnlijke bij mijn definitieve vertrek naar Nederland. Na mijn huwelijk op de Coolsingel vertrouwde ze mijn beste vriend toe: “Nu heeft hij land en familie verloochend”. Ach, het is al zo lang geleden en quasi vergeten. Deze week zal ik haar iedere dag bellen om haar eenzaamheid enigszins te helpen verzachten.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.