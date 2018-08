Mijn hoogbegaafde peuter zei op school helemaal niets, geen woord

Ik maakte me een jaar geleden best wel zorgen over mijn peuter. Haar gedrag destijds op de peuterspeelzaal was raar. Ze praatte er niet. Geen boe, geen bah, niets. Geen hoi, geen doei, niets. Niet tegen de juf, niet tegen de andere kindjes en binnen de muren van de peuterspeelzaal zelfs niet tegen mij. Of fluisterend, heel zachtjes.

Waarom? Ja, dat vroeg ik me ook af. Ze had zo’n zin om naar de peuterspeelzaal te gaan. Ze was in de zomervakantie de dagen aan het aftellen. En telkens als we langs het gebouw reden, zei ze: “Ik mag straks ook naar school.” Toen het eindelijk zo ver was, met 2 jaar en 9 maanden oud, klapte ze helemaal dicht.

Geen woord heeft ze gezegd. Ze deed ook niet echt mee met de activiteiten. Mijn vrolijke, praatgrage meisje veranderde op de peuterspeelzaal in een lusteloos angstig kippetje. De leidsters hadden speciaal moeilijke puzzels voor haar gepakt, deden af en toe wat met letters, maar mijn dochter gaf geen enkele sjoege.

Vervroegd naar groep 1/2

Huilen bij het afscheid, telkens weer. En ja, dat is met vijf minuten over, zeggen de leidsters dan. Dat weet ik ook wel. Maar het is geen teken van geluk, van lekker op je plek zijn. Als we haar ophaalden, stond ze meestal ergens ongelukkig op de speelplaats. Ze wilde niet buitenspelen, zei de leidster. Ze was namelijk lekker met iets bezig, vertelde dochter zelf achterop de fiets onderweg naar huis, 'maar het was tijd om naar buiten te gaan'. Die verdomde structuren en regels ook altijd. Het meisje is drie, laat haar lekker haar ding doen.

Thuis kletste ze honderduit. We besloten het gesprek met de basisschool over vervroegd naar groep 1 aan te gaan. Met 3 jaar en 3 maanden zaten we daar. Ik had op verzoek een filmpje meegenomen waarop te zien was hoe dochter met mij aan het pim-pam-petten was. Alle letters van het alfabet kende ze al. Rummikub was haar lievelingsspel. School ging akkoord dat ze eerder mocht komen. Ze stelden zelf voor om direct te beginnen, want de peuterspeelzaal deed haar overduidelijk geen goed.

En dan die eerste dag bij de kleuters. Je hoopt dat ze het leuk vindt, dat ze enthousiast raakt, dat ze blij wordt omdat ze niet meer is omgeven door kinderen die onverstaanbaar brabbelen. Maar nee, blijkbaar was ze al dermate ‘getraumatiseerd’ –om maar even een te zwaar woord te gebruiken- dat een vrolijke kleutertijd er ook even niet inzat.