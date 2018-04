Mijn hoofd is als een overgelopen ligbad

Op het polisblad dat ik als pdf krijg toegemaild, staan zo veel kleine lettertjes dat de moed me in de schoenen zakt om ze allemaal te gaan lezen. Ongetwijfeld zijn er uitsluitingen, bijvoorbeeld dat je je zonnebril niet vergoed krijgt bij een terroristische aanslag. Tsunami’s vallen er vast ook buiten. Het woord verzekering is dus eigenlijk een beetje misleidend: verlies ik iets dan is het allerminst zeker dat ik het terugkrijg of opnieuw kan kopen.

Genotsmiddel is ook zo’n woord. Tabak is een genotsmiddel, maar het gebruik leidt op de lange termijn niet zelden tot allerlei vormen van kanker. De definitie van genot is: aangename gewaarwording, maar als je golven bloed opgeeft is je enig denkbare pleziertje een snel overlijden.

Ik neem taal in eerste instantie letterlijk. Als ik iemand ontmoet en ze vraagt of ik zin heb om te blijven slapen, wil ik nee zeggen, omdat ik mijn tandenborstel niet bij me heb en ook geen schone onderbroek. Pas in tweede instantie denk ik: slapen betekent vrijen. Dan nóg vind ik het onprettig om met een vieze mond te gaan slapen, met haar borstel poetsen is onsmakelijk. Ik doe het even snel met mijn wijsvinger en denk aan het duopak van Oral-B dat ik zelf voor onverwachte logés in mijn badkamer heb liggen.

Of ik wil blijven slapen? Maar ik heb geen tandenborstel bij me