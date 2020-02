Mijn gepensioneerde man mokt als ik naar mijn clubjes ga

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Sinds mijn man een jaar geleden met pensioen is gegaan, hebben we steeds onenigheid over het feit dat ik nog weleens weg ben. Zijn grote hobby was motorrijden, maar helaas lukt dat niet meer. Zelf zing ik bij twee koren en in de winter is het met diverse optredens extra druk. In de zomer vermaakt hij zich wel beter, maar toch is hij vaak humeurig als ik naar een koorrepetitie ga of naar een koffieafspraak met een vriendin. Die terugkerende strubbelingen vind ik heel vervelend. Toen ik vroeg of hij soms wilde dat ik ophield met zingen, ontkende hij dat en zei dat we onze eigen gang maar moesten gaan, maar dat we dan uit elkaar zullen groeien. Ik zei dat we daarvoor niet getrouwd zijn en dat we ons best moeten doen om het samen fijn te houden. Hoe kunnen we hier uitkomen?

Na het pensioen

Beste Na het pensioen,

Stellen die een vol leven leiden met eigen activiteiten groeien niet uit elkaar. Integendeel, ze zijn lekker bezig en als ze thuis komen hebben ze elkaar ’s avonds bij het eten of op de bank iets te vertellen. Het huis uitgaan om individueel iets leuks of zinnigs te doen brengt zuurstof in een relatie. Een huwelijk wint daarmee aan levendigheid. Dit in tegenstelling tot een echtpaar dat elk moment boven op elkaar zit en al gauw zonder gespreksstof zit.

Het siert uw man niet om te mokken als u activiteiten onderneemt waar u plezier aan beleeft. Hij zou zich voor zijn vertier niet afhankelijk van u moeten maken. Hij zal iets moeten bedenken hoe hij zijn verveling kan tegengaan. Een bridgecursus is een goede eerste stap. Als hij het onder de knie heeft, kan hij lid worden van een bridgeclub. Behalve cursussen volgen op alle mogelijke gebieden valt te denken aan:

- een hond nemen om drie à vier keer per dag uit te laten. Een hond geeft lichaamsbeweging en de eigenaar komt andere hondenbezitters tegen om een praatje mee te maken;

- iets in de sfeer van lesgeven of consultancy in het verlengde van zijn werk;

- oppassen op kleinkinderen indien aanwezig;

- vrijwilligerswerk: bij sportclubs voor de jeugd, natuur- en milieuorganisaties, bij de kerk, anderstaligen Nederlands leren, chauffeursdiensten voor ouderen;

- bij een (sport)club gaan: wandelen, fietsen, politieke partijen, boeken, film.

Er is genoeg te verzinnen voor uw man om decennia lang iets omhanden te hebben. Bespreek dit met hem en dring erop aan dat hij ervoor zorgt om elke dag iets in zijn agenda te hebben staan. Hij zal reuze opknappen van meer structuur in het dagelijks leven. En plan zelf een leuk reisje voor u beiden ter wille van de echtelijke saamhorigheid.