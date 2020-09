Mijn gedachten dwaalden af bij de Troonrede, vooral om wat onbenoemd bleef

Het was een bijzondere Troonrede, zowel om wat werd gezegd als om wat niet werd gezegd. De koning begon met een eigen ervaring, dat vond ik sterk. “Nooit zal ik de Nationale Dodenherdenking van 4 mei 2020 vergeten”, zei hij, en direct waren we bij corona en bij de stilte die er in het land hing, toen nog wel.

Het kon niet anders dan dat die stilte ook weer zou verdwijnen, het was gezond dat er weer debat ontstond en dat er protesten kwamen, al waren sommige wel erg waanzinnig. Willem-Alexander zei daar niets over, hij sprak slechts lovend over de ‘verantwoordelijkheid, saamhorigheid en flexibiliteit van Nederland’, en wat anders kun je van een koning verwachten?

Maar al snel verdween des Konings eigen stem uit het verhaal en nam de regering het woord; ernstig, zwevend tussen waarschuwing en bemoediging, maar qua toonzetting nogal vlak.

Mijn gedachten dwaalden regelmatig af, al was dat vooral om wat onbenoemd bleef. Heb ik het over Moria? Natuurlijk heb ik het over Moria. De regering liet de koning zeggen dat ons land ‘internationale verantwoordelijkheid’ neemt, dat wij ‘steun blijven geven aan de kwetsbaarste regio’s in de wereld’, dat ‘gedeelde belangen de Europese landen altijd weer bij elkaar brengen’. Intussen zoeken vluchtelingenkinderen in Griekenland naar wat drinken in de restanten van hun kamp, dat al heel lang geen menswaardige opvang meer bood.

Mij lijkt nul toch wel een laag getal

Vlak voor de Troonrede werd uitgesproken, maakte Duitsland bekend 1500 vluchtelingen uit Lesbos op te willen vangen. Nederland houdt het bij honderd, en streept dat weg tegen honderd anderen, die via VN-afspraken hadden zullen komen. “Ik weet niet of barmhartigheid is te meten via getallen”, zei Hugo de Jonge zondag, nadat hij in zijn Abel Herzberg-lezing had gesproken over ‘lotsverbondenheid’ en ‘solidariteit’. Mij lijkt nul – het netto resultaat van het Nederlandse gebaar – toch wel een laag getal. Citaat uit de Troonrede: “In het jaar van 75 jaar Verenigde Naties domineert helaas steeds vaker het nationale eigenbelang”.

Er waren nog twee passages waarbij mijn gedachten de vrije loop namen. De eerste ging over ‘bestaanszekerheid’ en ‘de veerkracht van de economie’, nadat de verdubbeling van de werkloosheid al ter sprake was gekomen. Geen woord over wie de prijs daarvan betalen: de mensen met de laagste lonen, uitzendkrachten, oproepkrachten, onvrijwillige zzp’ers, tevens degenen die het meest lijden onder arbeidsdiscriminatie. Dat verzin ik niet, dat concludeerde het Centraal Planbureau gisteren: “Op de arbeidsmarkt komt het grootste deel van de klap terecht bij kwetsbare groepen”.

En dan de duurzaamheid. Altijd goed voor mooie woorden. Maar ik kon er niets aan doen, toen het ging om de vermindering van de CO2-uitstoot, móest ik wel denken aan de brief die de regering maandag aan de Kamer stuurde: per jaar geeft de overheid minstens 4,5 miljard euro financiële steun aan de fossiele industrie. Net zo veel, las ik in NRC, als aan subsidies voor CO2-reductie.

Leden van de Staten-Generaal, dwaalden uw gedachten ook zo af?

