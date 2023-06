Mijn dochters zijn te rationeel om op de A12 in bikini te gaan natdansen

Ik heb me natuurlijk ook de levensvraag gesteld hoe ik zou reageren als ik, zappend voor de televisie, plots een van mijn dochters in bikini op de A12 zou zien dansen onder de reinigende kracht van in Duitsland geleende waterkanonnen.

Kan het existentiëler voor een bezorgde vader? Ik geloof niet dat ik boos zou zijn geworden. Op zich bedoelen die jongens en meisjes van Extinction Rebellion (XR) het goed: ze willen de fossiele wereld in een duurzame zien veranderen en strijden dus de goede strijd. Altijd beter dan banden van auto’s leeg laten lopen of leegprikken wanneer je als klimaatactivist vindt dat die bakken te veel benzine slurpen. Of bijvoorbeeld jezelf aan een Vermeer vastlijmen en tegen een Van Gogh tomatensoep gooien.

Daarbij komt dat leden van XR Nederland niet de kwalijkste zijn, integendeel. Hun neefjes en nichtjes in het buitenland kunnen soms veel enger tekeergaan – zoals in Duitsland waar ze samen met Letzte Generation door de politiek en een deel van de publieke opinie als quasi extremisten worden beschouwd.

In Engeland hebben ze weleens het drukken van kranten als The Times, The Daily Mail of de London Evening Standard gehinderd omdat die niet genoeg over de klimaaturgentie zouden publiceren. In Turijn, een dag of tien geleden, heeft XR Italia, samen met radicaalfeministen, gezinsminister Eugenia Roccella het spreken onmogelijk gemaakt. Roccella, die een traditioneel conservatieve ideologie over het gezin aanhangt, kwam op de boekenbeurs praten over haar laatste boek Una famiglia radicale. Haar woorden werden overstemd door kreten als Fuori i fascisti dal salone (Fascisten weg uit de boekenbeurs). Ze moest afdruipen.

Eigenlijk denk ik dat mijn dochters te rationeel zijn om op een zaterdagmiddag op de A12 in bikini te gaan natdansen. Niet dat ze niet over het klimaat bezorgd zouden zijn: ze hebben allebei jonge kinderen en kunnen ook flink ongerust zijn over de toekomst van hun kroost. Maar ze weten ook dat het wanneer je je sleutelbos in een donkere steeg hebt verloren, weinig zin heeft om deze onder de lantarenpaal van een goed verlichte straat te gaan zoeken.

Ik bedoel dat hoe rechtvaardig ook het eisen van het einde van fossiele subsidies in Nederland is, een succes hierin een voetnoot zal blijken in dit mondiale CO 2 -schandaal. Uit gegevens van de Global Energy Monitor blijkt dat er alleen al in landen als China en India meer dan 700 steenkolencentrales gepland staan of in aanbouw zijn. In absolute cijfers betekent dit dat er in China bijna twee nieuwe kolencentrales per week bijkomen. Daar helpt het blokkeren van de A12 om de acht weken niet echt tegen.

Een ander probleem is dat de wet met deze illegale actie met de voeten wordt getreden. Wie willens en wetens ondanks een verbod blokkeert, helpt dus de rechtsorde te destabiliseren. Ook omdat er hier met twee maten wordt gemeten en anders dan bij boeren of Friezen geen straf wordt uitgedeeld. Hoe je de rechtsorde kunt herstellen? Ik las dat iemand die op de snelweg wandelt een boete van 390 euro exclusief administratiekosten tegemoet kan zien. Hoe duur moet het dan niet worden als de wandeling in een illegale snelwegblokkade transformeert? Duur.

