Mijn broer trouwt in het buitenland, maar ik wil nu niet vliegen

Beste Beatrijs,

Binnenkort gaat mijn broer trouwen in het buitenland – op zo’n anderhalf uur vliegen. Ondanks corona willen ze dit gewoon door laten gaan, want ‘de overheid staat dit toe’. Mijn vriend en ik maken ons hier erg zorgen om, omdat het onmogelijk is bij die reis drukke plekken, zoals luchthavens, te vermijden en afstand te houden. De bedoeling is dat we met twee andere huishoudens in een huurbusje naar de locatie rijden en dan zouden we mondkapjes op moeten doen. We zijn ons in gedachten al in allerlei bochten aan het wringen, maar ik vind de hele onderneming een onprettig vooruitzicht. We staan onder druk van de familie dat we het bruidspaar geen verdriet moeten doen, want het moet de mooiste dag van hun leven worden. Is het not done als naaste familie om af te zeggen?

Bang om te reizen

Beste Bang om te reizen,

Niemand kan u verplichten om een vliegreis te ondernemen, waar u niet voor voelt. Het is in het normale leven al behoorlijk ongastvrij om een huwelijk in het buitenland te organiseren, en in deze coronatijd is het helemaal een mijl op zeven. Ik veronderstel dat de bruid afkomstig is uit dat buitenland, wat natuurlijk een goede reden is dat het huwelijk daar plaatsvindt. Toch hoeft u er niet heen, als u opziet tegen vliegen en reizen.

Los van het reizen is de bruiloft zelf ook problematisch. Misschien zijn de regels in dit specifieke buitenland soepeler en hoort een traditionele bruiloft met alles erop en eraan tot de mogelijkheden: honderd of meer gasten, muziek, zang en dans. De vraag is of u zich prettig zult voelen in die omstandigheden. Als er wel beperkende regels van kracht zijn voor de grootte van het gezelschap en voor anderhalve meter afstand tussen spaarzame aanwezigen, is het een tamelijk bloedeloze bijeenkomst die ver af staat van de gebruikelijke feestelijkheid van een bruiloft. Bovendien bent u ook in een klein gezelschap van deels onbekenden op anderhalve meter nog steeds niet van uw angst af.

Leg uw broer uit wat uw probleem is en zeg met spijt af. Stuur het bruidspaar een leuke videoboodschap en een mooi cadeau en vraag om een videoverbinding voor het jawoord.