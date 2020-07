Mijn boodschap voor Rutte: koop een helm zondag

Het was me een week! Ik vloog tussen zeven Europese hoofdsteden, ontmoette de internationale pers en mensenrechtenorganisaties, werd uitgejoeld, met eieren bekogeld in Boedapest en in Malta zwaar bedreigd. Maar nog weet ik niet zeker of mijn missie succesvol is geweest. Kon ik deze regeringsopdracht weigeren?

Toen ik vorige week het torentje van Mark Rutte betrad, trof ik een premier in een zwaarmoedige toestand. Er dreigde voor Nederland een ramp van dezelfde omvang als Zwarte Maandag in 1991, zei hij. Toen werd het conceptverdrag van kabinet-Lubbers III door alle EU-landen, op België (!) na, naar de prullenmand verwezen en Nederland werd de risee van heel Europa. Nu, vertelde Rutte mij, dreigen we als het meest racistische land van het continent in de ban te worden gedaan. Overal stijgen verontwaardiging en hoon, en er ligt een officiële veroordeling klaar bij de EU-commissie.

Een misinterpretatie van wat zondag staat te gebeuren, zuchtte hij. Als enig land in de wereld zal Nederland alle publieke zenders, tv en radio, online en on demand de hele dag op het thema racisme programmeren. Racistisch geweld, uitsluiting, slavernij, huidskleur zullen de onderwerpen worden. Rutte: “Goed bedoeld, zeker, maar ook Hollands naïef. In de hele EU denken ze: daar waar rook is, is vuur. Het moet er in Nederland vreselijk aan toegaan willen ze zoiets enorms en zonder precedent organiseren. Een goedmakertje voor hun crimes, wordt gezegd. En dit tot 4.45 uur in de nacht! Straks zijn we het zwarte, heu, het schaap van Europa!”

Ik probeerde de boel te sussen

Ik aanvaardde de opdracht, vloog her en der en het werd een martelgang. Coentunnel, negerzoen, moorkop, Zwarte Piet, gaper, Johan Derksen, Piet Hein, VOC, André Hazes, Sjors en Sjimmie! Ik werd vervloekt en beschimpt. In Rome stond een journalist van La Stampa op: “Jullie agenten hebben vanaf 2016 niet minder dan 41 racistische moorden gepleegd en niet één is gearresteerd! Dat heeft activiste Naomie Pieter bewezen.” In Madrid haalde iemand de leiders van Curaçao en Aruba erbij die Rutte van een dodelijke ‘nekklem’ beschuldigden waardoor de zwarte bevolking niet meer kon ademen.

Ik probeerde de boel te sussen en zei dat de NPO een nest vol deugende calvinisten was die ’t fantastisch vonden om in het vlekje op hun stropdassen te wrijven. Tot een enorm gat ontstond. Het hielp niet. Ik zei dat Nederland de meeste racismemeldpunten ter wereld bezat per vierkante kilometer. Hielp ook niet. In Praag liet de directeur van de nationale omroep een foto van Jort Kelder zien in driedelig Armani: “De presentator van de NPO-dag is zelf een notoire rechtse racist. Hij praat zelfs met een aardappel in de keel, wat zijn allochtone opponenten gelijk op achterstand zet!” In Dublin vonden mijn toehoorders dat de titel van de documentairereeks op NPO 2 niets anders was dan een bekentenis: ‘Why we hate’.

Uitgeput en met nog eierstruif op mijn jas keerde ik naar huis. Mijn rapport aan Rutte samengevat: koop een helm zondag.