Mijn bakje gehakt is een derde duurder geworden. Waar gaat dat geld heen?

Waar blijven de demonstraties tegen de prijsstijgingen? Ronald Paauw, commercieel medewerker bij een pensioenbedrijf, houdt zijn eigen 'Gehaktindex’ bij en houdt zijn hart vast.

Talkshows en nieuwszenders vullen al maanden hun zendtijd met items over prijsontwikkelingen en hypotheekrentes. In ieder programma maken economen, Tweede Kamerleden en andere ‘deskundigen’ hun opwachting en bespreken ze het ene onderzoek na het andere en is het ene rekenmodel nog geavanceerder dan het andere. Maar wat zeggen ze nou eigenlijk? Wat gebeurt er in onze portemonnee en wat doet dit met de gewone burger?

Vergeet al die wijsheden en met dure studies onderbouwde uitspraken en adviezen, denk zelf na! “Hoe dan?”, hoor ik u zeggen. Het antwoord: Volg de Gehaktindex. De Gehaktindex is door iedere burger te volgen ongeacht afkomst, opleiding of baan. Het is gebaseerd op het meest bekende en simpele stukje vlees op de Nederlandse eettafel: gehakt.

Ik doe al jaren mijn boodschappen bij de supermarkt hier om de hoek. Begin dit jaar was bij mijn supermarkt een bakje half-om-half gehakt van 300 gram 1,89 euro. Ergens in maart kostte eenzelfde bakje gehakt 2,16 euro. In april werd dat 2,25 en nu, eind mei betaal ik voor hetzelfde product 2,49. Wellicht vraagt u zich af waarom ik mij druk maak 0m slechts 60 eurocent. Inderdaad zestig cent is geen wereldschokkend bedrag. Maar kijk eens hoeveel deze prijsstijging in procenten is. In maart was de stijging 12,5 procent, in april ruim 4 procent en in mei ruim 10 procent. Als we de huidige prijs vergelijken met begin dit jaar dan betalen wij 31,75 procent meer voor hetzelfde product. Dat is bijna een derde meer!

Beetje spaargeld

Nu weet ik niet hoe het met uw inkomen is, maar mijn inkomsten stijgen niet en het beetje spaargeld dat ik op een bankrekening heb staan, levert ook geen rente op waardoor dergelijke prijsstijgingen opgevangen kunnen worden. Immers is niet alleen een bakje gehakt duurder geworden, maar nagenoeg alle boodschappen, brandstof, gas en elektra.

Wat betekent dit voor later? Ik ben een gemiddelde man, net de 40 gepasseerd, gescheiden, kind en een fulltime baan bij een groot bedrijf met een goede pensioenregeling. Althans, op papier is het een goede pensioenregeling.

Door positieve rendementen te behalen moet er op mijn 68ste een flinke zak met geld zijn waaruit iedere maand een pensioenuitkering aan mij wordt uitbetaald, zolang ik leef. Hoe weet ik of dat wel behaald wordt? Zijn prijsstijgingen van 30 procent voorspeld en meegenomen in de pensioenberekeningen?

Een andere vraag die ik heb is, hoe moet ik – als 40 jarige – omgaan met een wereld waarin de prijzen razendsnel stijgen en het gevoel overheerst dat dit knelt met mijn inkomsten? Ik zou in de bloei van mijn leven moeten zitten, de toekomst zonnig tegemoet moeten zien en een voorbeeld voor mijn kind moeten zijn en hem vertellen dat het leven een mooi geschenk is. Het tegendeel is het geval.

Digitaal kasboekje

Iedere uitgave die ik doe, houd ik bij in een digitaal kasboekje. Ik rook en drink niet, zit niet op een sport of vereniging die geld kost, ga één keer per jaar een midweek met mijn zoon op vakantie in Nederland en toch houd ik maandelijks amper wat over. Hoe doen de levensgenieters dit die ’s zomers naar de zon op vakantie gaan en ’s winters op wintersport? En hoe doen de mensen het die geen goede baan hebben? Door de coronapandemie en oorlog in Oekraïne zijn grondstoffen duurder geworden.

Hoe kan het dat het Museumplein volliep met demonstranten tegen coronamaatregelen of het Malieveld volstond met demonstrerende boeren, maar dat iedereen lijkt te negeren dat alles onbetaalbaar wordt en de toekomst hoogst onzeker is? Ik roep niet op tot demonstraties, maar ik hoop wel dat ieder voor zich zijn eigen ‘Gehaktindex’ maakt en zijn conclusies trekt of dit wel past bij de huidige inkomsten, van het leven kunnen genieten en kijken hoe de oude dag eruitziet.

Vanavond eet ik een gehaktbal, waarvan ik extra zal genieten, omdat er hard voor gewerkt is.

