Mijn antwoord op boze lezers die Beatrijs willen ontslaan

Geachte hoofdredacteur,

De rubriek Moderne Manieren van Beatrijs Ritsema is mij dit keer in het verkeerde keelgat geschoten. In antwoord op een vraag van een jonge homo of hij heimelijke seksuele bevrediging kan zoeken buiten zijn relatie met een oudere man van wie hij veel houdt, adviseert ze zo nu en dan het avontuur buiten de relatie op te zoeken. “Wat let u om hier en daar een herdersuurtje in te bouwen?’’ Ik ben hier zo boos over. Echt stuitend om zo’n oproep tot ontrouw te lezen.

Tegen vreemdgaan

Beste ‘Tegen vreemdgaan’,

Ja, dat was een opmerkelijk advies van Beatrijs in 2004. Menigeen stootte zijn kopje thee om bij het ontbijt. Bij de redactie regende het klachten over dit ‘onchristelijke’, ‘niet-bijbelse’ of asociale advies. Het huwelijk of de relatie is voorbeschikt aan twee mensen, vinden ze. Bij een deel van onze lezers tussen man en vrouw, maar voor de meesten maakt het niet uit, als je maar trouw bent aan elkaar en eerlijk. Beatrijs beoordeelt zaken altijd op zijn praktische en niet op zijn principiële merites. Wat werkt wel en wat werkt niet in een relatie. Willen mensen bij elkaar blijven of niet? Als zij veel van elkaar houden dan kun je een praktische oplossing bedenken. Zo kwam ze op het ‘herdersuurtje’. In het verleden hadden herders bij hun kuddes naar het schijnt alle tijd om de liefde te bedrijven met vrouwen die uit het dorp langs­kwamen voor een praatje en een daadje. En dit advies heeft ze vaker gegeven aan briefschrijvers. Recent adviseerde Beatrijs een vrouw van een echtgenoot die het met de schoonmaakster op zijn werk deed, hoewel de seks op zichzelf niet veel voorstelde, om met zijn drieën te gaan praten. Wilt u meer weten over vreemdgaan, dan kunt u ook naar haar site waar ze een speciale sectie ‘ontrouw’ heeft met praktische adviezen en tips.

Geachte hoofdredacteur,

Hierbij stuur ik u mijn boek ‘Ontmoetingen met Syriërs’ toe. In dit boek dat door mij is samengesteld schrijven Syriërs in Nederland over hun achtergronden en cultuur. Ik stuur u dit toe omdat ­Beatrijs Ritsema over een schrijnend tekort aan kennis beschikt over de islamitische cultuur van de meeste van deze vluchtelingen. Ik vind het stuitend dat zij het vriendelijke bord eten dat een Nederlandse man regelmatig krijgt van zijn Syrische buren afdoet als ‘restjesverwerking waarvoor je niet dankbaar hoeft te zijn’.

Restjesverwerker

Beste ‘boze restjesverwerker’,

U was niet de enige die boos reageerde op dit advies van Beatrijs. De mailpot van de opinieredactie zat vol met verontwaardigde reacties op dit ‘ondankbare’ advies van een vrouw die helemaal niets begrijpt van vreemde culturen. Ze kreeg zelf zo’n zeventig reacties. Zij heeft die allemaal heel braaf beantwoord. In de krant van 1 december blikte redacteur Bas Roetman in een groot artikel nog terug op de restjesverwerking-rel. Ik dacht zelf dat zij het begrip ‘restjesverwerking’ had gebruikt om wat reuring in haar rubriek te creëren. Net zoals met het begrip ‘herdersuurtje’ veer je gelijk op als je zo’n samengesteld woord leest voor een goedbedoeld bord warm eten waar de gastvrijheid van afstraalt. Maar nee, zei ­Beatrijs toen ik haar belde. Het woord restjesverwerking had ze echt neutraal bedoeld en ze heeft ook spijt van dit woordgebruik. Wel blijft ze achter haar advies staan. In de islamitische cultuur mag je geen eten weggooien.

Beste hoofdredacteur,

Wordt het niet tijd om Beatrijs Ritsema te ontslaan. Haar adviezen ken ik nu wel zo’n beetje en slaan vaak nergens op.

Ontsla Beatrijs

Beste ‘ontsla Beatrijs’,

Beatrijs Ritsema, van huis uit sociaal psycholoog, heeft sinds 2002 haar rubriek Moderne manieren in Trouw. Het is achttien jaar later nog steeds een van de best gelezen rubrieken van de krant; ook online zijn haar adviezen clickbait. Beatrijs zet aan tot nadenken over menselijke verhoudingen en sociaal gedrag, altijd vanuit het belang van de brievenschrijver. Ze is een non-conformist die steevast onze emoties beroert, goed of slecht.

Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan schrijft wekelijks over de discussies op de redactie en de keuzes van de krant.