Mijn advies aan twitteraars: sluit je account en ga lekker wandelen

Volgens het jaarlijkse onderzoek naar sociale media van researchbureau Newcom wordt Facebook steeds minder gebruikt door jongeren onder de 20 jaar. Met 9 miljoen maandelijkse gebruikers wordt Facebook in Nederland beschouwd als ‘het meest invloedrijke sociale media-platform’, maar is het wel zo? Facebook zou langzaamaan een gezellig oord worden waar pensionado’s, gepenopauzeerde mannen en vrouwen met opgepompte Donald Duck-lippen vrolijk feestvieren. Een ongevaarlijk warm bad waarop veel foto’s van poezen, huisgemaakte gerechten en uitgeleende flauwe moppen drijven.

Lees verder na de advertentie

Maar voor het echt krapuul en canaille of de haat en de nijd moet je ergens anders zijn. Twitter heeft met 900.000 maandelijkse bezoekers nog geen 10 procent van het bezoekkapitaal van Facebook in handen maar kan veel meer schade aanrichten. Dit medium wordt beschouwd als het meest spraakmakend van alle sociale media. Waarschijnlijk omdat het veelvuldig door politici, journalisten en beroemdheden intensief wordt gebruikt. Maar Twitter is ook de plek waar je onbeperkt kunt vloeken en tieren, anderen zwartmaken, je haat in een golfje van 280 tekens op bekende en minder bekende personen los kan laten.

Op de brandstapel gaargekookt Onlangs werd de Franse actrice Catherine Deneuve op Twitter in Frankrijk gevierendeeld, in mootjes gehakt en uiteindelijk werden haar restjes op de brandstapel van de Twitter-razernij gaargekookt. Dat dit met uiterst grove taal gepaard ging, is een detail. Haar fout? Het tekenen van een pamflet waarin ze stelling nam tegen sommige feministen. In de arena is de de­mo­cra­ti­se­ring totaal: het proletarische plebs kan daar de elite ontmoeten Je kunt Twitter het best vergelijken met een arena. Op de lange tribune zitten keurige burgers die in stilte op hun schermpje zitten te tikken. Maar in de bochten huizen de hooligans. De schreeuwlijkerds die in hun armzalige bestaan van halve analfabeten nooit iets tastbaars hebben gepresteerd. In het dagelijkse leven gaan ze gebukt onder de dwang hun leven te moeten bekostigen. Gedwee en zwijgend kruipen ze in de ochtend naar hun werk en treuren vervolgens de gehele werkdag dat ze best bekend hadden willen worden. Het alternatief is het getweet van het blauwe vogeltje dat onder hun vingertopjes in schoor geblaf, jaloers gejoel en hoongelach muteert.