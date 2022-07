Mijn abortus was verdrietig, maar het beste besluit

Op haar 21ste onderging ze een abortus, omdat zij en haar geliefde nog niet klaar waren voor het ouderschap. Hoe verdrietig en ingrijpend die gebeurtenis ook was, Anemoon Langenhoff vindt dat het recht op abortus verdedigd moet worden.

Toen ik op mijn 21ste zwanger bleek was noch ik, noch mijn geliefde, noch onze relatie in staat om een kind te ontvangen en te geven wat het nodig had. Wij hadden beiden onze handen vol aan onszelf. Gelukkig hadden vrouwen vóór mij gestreden voor het recht om baas te zijn in eigen buik en was er op nog geen dertig kilometer afstand een abortuskliniek waar ik na een week bedenktijd terecht kon. Ik twijfelde niet, gezien de heel moeilijke omstandigheden waarin we verkeerden, en toch huilde ik vele tranen in deze onmogelijke situatie. Ik nam niet alleen een beslissing voor mezelf en mijn partner.

Op de ochtend van de abortus maakte mijn vader me wakker: “Vandaag ben je mijn dochter en morgen als je niet meer zwanger bent ook, en als je veel later wel een kind zult krijgen ook, en ook als dat niet gebeurt: je bent en blijft mijn dochter.” Hij bracht mij en mijn geliefde in de 2CV naar Arnhem, waar zij samen wachtten in de wachtkamer terwijl ik geholpen werd. Na de behandeling, geen pretje, liet de arts me zien wat hij verwijderd had, ik herinner me een wittig donsje. Volgens mij voelde ik me opgelucht bij het zien van zo’n kleine vormeloosheid.

Mijn lichaam moest ontzwangeren en het gevoel van handen met latex handschoenen en medische instrumenten weer kwijtraken. Ik ging verder met mijn leven. Ik kon studeren en met vallen en opstaan volwassen worden. Belangrijke jaren waarin ik geen kind en ook geen moeder was, jaren om in vrijheid mezelf te ontdekken en mijn pad te vinden.

Grootbrengen van kinderen

Op mijn 31ste werd ik moeder van een zoon en twee jaar later van een tweeling. Heel erg gewenst en welkom. Een groots en spannend avontuur begon en het was zeker niet eenvoudig. Nu mijn kinderen volwassen zijn, weet ik hoeveel het goed grootbrengen van kinderen vraagt. Gelukkig had ik stevige wortels, want stormen deed het. Mijn kinderen kregen een liefdevol thuis.

Mijn hart huilt voor de vrouwen in Amerika, die plots geen hulp meer kunnen krijgen bij een niet-gewenste zwangerschap. Die niet het geld of de mogelijkheden hebben om honderden kilometers te reizen naar een staat waar dat wel kan. Die riskeren vervolgd en gestraft te worden, net als degenen die toch hulp proberen te bieden. Die kinderen moeten baren waar ze mogelijk niet voor kunnen zorgen.

Of hun leven op het spel zetten met amateuristische middelen in een wanhoopspoging om de zwangerschap af te breken. Mijn hart huilt om die kinderen, die niet gewenst en in slechte omstandigheden moeten opgroeien.

Abortus is een felbevochten vrouwenrecht. Dit recht dient verdedigd te worden. Door ons allemaal.

