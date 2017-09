Migratie is vaak geen goed idee

Lijnrecht tegenover hen staan de liberale globalisten, die geloven dat migratie over de wereld goed is voor iedereen en het als een mensenrecht beschouwen. Die zijn met elkaar in een verhit debat verwikkeld, dat doorgaans van een tenenkrommend laag niveau is, en waar maar weinig geargumenteerd wordt. Bovendien-dat valt mij als migrant dan weer op-hebben vaak genoeg de bij dit debat betrokkenen westerlingen zelf helemaal geen migratieachtergrond. Ervaringsdeskundigen kan men hen dan ook niet noemen.

Op zich is het idee van een vrije wereld waarin iedereen overal zijn geluk kan beproeven prachtig

Op zich beschouwd is het idee van een vrije wereld waarin iedereen overal zijn geluk kan beproeven een prachtig idee. Een wereld waarin mensen uit alle windstreken vreedzaam naast elkaar wonen, ideeën uitwisselen, samenwerken en concurreren, lachen en huilen, trouwen en kinderen krijgen. Wat een mooie, hartverwarmende gedachte! Wat een nastrevenswaardig ideaal!

Ik heb zelf geprofiteerd van de mogelijkheid om te migreren, zoals u weet. Mijn ouders zijn in de jaren zestig uit Pakistan naar Engeland en later naar Nederland gemigreerd. En ik heb van die migratie volop de vruchten mogen plukken. Ik heb in Leiden rechten gestudeerd, bij verschillende internationale organisaties gewerkt, ben de hele wereld afgereisd, heb zeven boeken geschreven, en blaas een aardig deuntje mee in het publieke debat. Ik heb er ook knalhard voor gewerkt natuurlijk, maar zonder de migratie van mijn ouders naar het Westen was dit allemaal onmogelijk geweest. Dit alles en nog veel meer is reden voor mij om heel dankbaar te zijn. En een reden om de vrijheid van migratie te ondersteunen.

Veel migranten willen zich cultureel niet aanpassen, ze komen om geld te verdienen

Tegelijkertijd weet ik als geen ander hoeveel moeilijkheden migratie met zich meebrengt. Ik noem een paar dingen. De aanpassing aan de cultuur van het nieuwe vaderland lukt de migrant nooit helemaal. Al doet hij nog zo zijn best, hij blijft een vreemdeling. En veel migranten willen zich ook cultureel niet aanpassen. Ze komen om geld te verdienen. Het gevolg is dat hun kinderen, die opgroeien in het nieuwe vaderland en daardoor automatisch de cultuur overnemen, tussen twee vuren komen. Thuis horen ze dat x goed is en y slecht. Op school en van hun vrienden horen ze soms precies het omgekeerde. Probeer dan maar eens geestelijk in balans te blijven als puber.

En waar de eerste generatie een vreemdeling bleef in het nieuwe vaderland, daar ervaart de tweede generatie dat ze zowel in het nieuwe als in het oude vaderland een buitenstaander is. En dan het thuisfront in het land van herkomst. Toen mijn moeder, die de oudste thuis was en feitelijk haar jongere broertjes en zusjes heeft opgevoed, vertrok naar Engeland, was het voor die kleintjes alsof ze hun moeder verloren. Wie heeft het ooit over die achterblijvers, en de ontwrichte gezinnen?

Zo kan ik nog wel even doorgaan. In veel opzichten is migratie dan ook gewoon geen goed idee. Het brengt zo veel pijn voor alle betrokkenen, dat het vaak beter is gewoon thuis te blijven.

Spreek ik mezelf tegen? Het zij zo. De wereld zit complex in elkaar.

