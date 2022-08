Migratie, geboortes, we moeten het gewoon accepteren

Mijn vorige column, over bevolkingsgroei in de wereld, heeft nogal wat reacties opgeleverd. Ik werd zelfs door collega-columnist Ephimenco vereerd met een reactie. De reacties bevatten vooral oproepen tot geboortebeperking en een immigratiestop. Maar zo simpel kunnen we de bevolkingsgroei in ons land niet stoppen, blijkt uit tientallen studies.

Allereerst het voorstel om de kinderbijslag af te schaffen. Economen hebben het effect van kinder-­bijslag op het aantal geboortes onderzocht. Wat blijkt uit recente studies in onder meer Canada, Noorwegen en Azië? Het heeft nagenoeg geen effect op het kindertal.

Dat is ook niet zo gek. Ten eerste zijn de werkelijke ­kosten van een kind tot de 18de verjaardag vele malen hoger dan de optelsom van de kinderbijslag. Ten tweede krijgen vrouwen in ons land gemiddeld nog maar 1,6 kind. Ten derde krijgt één op de vijf vrouwen helemaal geen kinderen, en de helft daarvan kiest daar vrijwillig voor.

Immigratie een tandje minder, is dat überhaupt haalbaar?

De meeste reacties betroffen immigratie. Nu ging mijn column over de wereldbevolking, dus is migratie geen relevante factor. Maar veel lezers, en mijn geachte collega, zoemden in op ons eigen land en vonden dat de immigratie hier op zijn minst wel een tandje minder mag. Maar is dat überhaupt haalbaar? De trend schommelt al jaren. Nu zitten we weer in een langzame stijging van de netto migratie, maar van 2003 tot en met 2007 vertrokken er juist meer mensen dan zich hier vestigden.

Immigratie bestaat deels uit instroom van asielzoekers en deels uit migranten, waarvan die laatsten heel divers zijn, van studenten en tijdelijke arbeiders tot partners en kinderen die voor gezinshereniging hierheen komen. Op dit moment bestaat de grootste groep immigranten uit Oekraïners. Wat willen en kunnen we daaraan doen? Een volgende grote groep komt uit Syrië vanwege dezelfde oorzaak. Terugsturen naar de eigen regio? Maar daar verblijft al de overgrote meerderheid van de Syrische vluchtelingen, waarvan 3,5 miljoen in Turkije.

Er zijn geen simpele maatregelen om immigratie te stoppen

Over Turkije gesproken, daar komen niet alleen ­migranten vandaan in het kader van werk en gezins­hereniging, maar ook steeds meer Turken die asiel aanvragen omdat ze door de regering Erdogan vervolgd worden. De man met wie de EU een miljardendeal sloot om (Syrische) vluchtelingen tegen te houden. En dan zijn er natuurlijk nog de arbeidsmigranten uit de EU, vooral Polen. Zonder hen onder andere geen asperges en aardbeien op ons bord. In de EU hebben we afgesproken dat we in elkaars land mogen werken zonder visum. ­Brexit laat zien hoe lastig de arbeidsmarkt het krijgt als dat niet meer mag.

Kortom: er zijn geen simpele beleidsmaatregelen mogelijk om de immigratie te stoppen, tenzij we uit de EU stappen en VN-mensenrechtenverdragen opzeggen, waarmee we precies doen wat extreemrechtse partijen in ons land bepleiten met de wankele belofte dat we dan van heel veel problemen af zijn. Maar dan staan we tevens internationaal buitenspel en zal het onze handel en arbeidsmarkt hard treffen. Erger nog, welk signaal geven we dan af over onze waarden? We kunnen eigenlijk niet anders dan gewoon accepteren dat geboorte- en migratiecijfers blijven schommelen en dat dat maar goed is ook voor onze eigen vrijheid en onze rechtstaat.