Migratie gaat de wereld veranderen, van mij kan de omvolking niet snel genoeg gaan

Van mij kan de omvolking van het Westen niet snel genoeg gaan. De gedachte dat binnenkort geen enkele etniciteit de dominante is, geeft me een intens geluksgevoel. Leven zonder de dwingende ogen van de meerderheid. Populisten die willen voorkomen dat we vervangen worden door mensen van kleur zijn hypocriete sufferds.

Westerse naties hebben eeuwenlang de negatieve gevolgen van demografische verandering doorberekend aan omringende culturen. Met succes. De kruistochten ontstonden omdat het aantal verwende ridderzonen explosief groeide, er was te weinig grond om alle jongetjes een akkertje te geven. De oudere broers hadden alles en de jongere zonen sloegen elkaar kort en klein.

Paus Urbanus II riep de stampvoetende riddertjes op om Jeruzalem te bevrijden van de Saracenen, alleen zo kon het Europese bloedvergieten verminderd worden. Terstond togen de ridders naar Jeruzalem, onderweg dood en verderf achterlatend. De inname van Constantinopel, toen een van de rijkste steden in de wereld, richtte zo’n verwoesting aan dat de Byzantijnse hoofdstad er nooit meer van herstelde. Toen de Turken op de gehavende poorten van de stad klopten, konden ze moeiteloos doorlopen naar de zetel van de macht. Waren de testosteronbommen thuisgebleven dan was ­Constantinopel nooit Istanbul geworden.

Wat is er mis met duurzame landbouw gerund door Marokkanen?

De omvolking zal plaatsvinden door migratie, niet door geweld. De vervanging van de vergrijsde bevolking door jonge, frisse aanwas is een uitstekende manier om de gierende vraag naar arbeidskrachten op te lossen. De jeugd heeft de toekomst, de ouderen het sentiment. We kunnen als douane-unie alleen overleven als huidige ­generaties kindjes blijven maken. De volgende oorlog gaat niet om olie, maar om arbeidskrachten. Kan het ons echt wat schelen of die handjes aan het bed wit, bruin, zwart of geel zijn? Vorige week kwam de biografie van de Amsterdamse Marokkaan Ayoub uit. Hij wisselde een leven in de stad in voor het platteland. Hij vond zijn roeping. Wat is er mis met duurzame landbouw gerund door Marokkanen?

Populisten schetsen migranten als criminelen, uitvreters en gedegenereerden. Als migranten een witte huidskleur hebben dan vervallen die kwalificaties, dan noemen we ze mensen op zoek naar een beter leven die een beroep doen op onze goedertierenheid.

Populisten cultiveren rassentheorieën uit de tijd dat er nog geen automobiel, morse-code en espresso waren. Nee, dan liever de aanwezigheid van vele mensen die vele culturen in zich dragen. Migratie verandert de wereld en verandert dus ook de toekomst. Daarnaast is het een leugen om te veronderstellen dat individuen een vaste oorsprong hebben.

De harde waarheid is dat Europa geen grenzen meer heeft

Ik ben ‘de’ Nederlander nooit tegengekomen, er is altijd wel een Indische voorouder of de Spaanse Furie die de boel genetisch heeft opgeschud. Van de week kwam ik een leliewitte kunstenares tegen die vertelde over haar straatarme voorouders uit Drenthe die in de negentiende eeuw als arbeidsmigranten naar Suriname waren gestuurd, de boeroes. Haar ouders waren in 1974 naar Nederland gegaan. Hoe noem je zulke mensen? ­Repatrianten? Migranten? Nederlanders? Surinamers? Gelukszoekers?

De harde waarheid is dat Europa geen grenzen meer heeft, de ontwikkelingen in Oekraïne laten dat zien. Een nog hardere waarheid is dat wil je die grenzen hard maken, je een oorlog tegen de migratie zult moeten beginnen. Juist nu Europa aan een dramatische krimp is begonnen.