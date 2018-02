Middenhuur is juist wel de heilige graal

Of je nu toe bent aan gezinsuitbreiding of je relatie is net ten einde, als je op zoek bent naar een andere woning, dan is niets zo vervelend als een huizentekort. Toch lopen veel mensen hier tegenaan.

Er is veel vraag naar huurwoningen in het middensegment. Maar er zijn weinig huizen, waardoor prijzen worden opgedreven. Dat gaat ten koste van de leraar, de agent en de bakker. Cody Hochstenbach, wetenschappelijk onderzoeker stadsgeografie, meent dat meer middenhuur niet de oplossing is. Volgens hem moet de oplossing gevonden worden in meer sociale huurwoningen en minder subsidie voor koopwoningen. De VVD bestrijdt deze opvatting.

De oplossing zit juist in meer middenhuur.

Falende woningcorporaties Sociale huurwoningen zijn bedoeld om mensen met een laag inkomen te helpen. Nederland kent veel meer 'sociale huur' dan andere Europese landen. Toch zijn er te weinig echte sociale huurwoningen. Dat komt doordat woningcorporaties hun taak verkeerd opgevat hebben en te veel gebouwd hebben in het middensegment in plaats van voor mensen met een laag inkomen. Terwijl ze daar voor opgericht zijn. Meer huizen bouwen in het middensegment, waar de nood het hoogst is Ook hogere maandlasten voor koopwoningen, door de hypotheekrenteaftrek af te schaffen zijn zeker niet de oplossing. Er zijn nu al te weinig betaalbare koophuizen, zeker in een overspannen markt zoals in Amsterdam. Met de voorstellen van Hochstenbach komen nog meer Nederlanders in de knel. Met corporaties die zich niet aan hun taakopvatting houden, vallen juist mensen met lagere inkomens buiten de boot. Zet er ook hogere maandlasten voor koopwoningen tegenover en huizen worden onbetaalbaar voor de bakker, de agent of de leraar.

Bouwen waar de nood het hoogst is De oplossing ligt voor de hand: zorg voor meer betaalbare middenhuurwoningen. Het kabinet heeft daar goede plannen voor. Allereerst moeten er de komende jaren veel nieuwe woningen bijgebouwd worden: een tekort los je alleen op met meer bouwen. Dit moet vooral gebeuren daar waar de nood het hoogst is, in het middensegment dus. Daarnaast moeten woningcorporaties hun te grote, te dure woningen verkopen. Zo komen er meer middenhuurwoningen beschikbaar. En het geld wat dat oplevert kunnen zij gebruiken om huurwoningen te bouwen voor mensen met een laag inkomen. Zo geven we lucht aan mensen met een laag inkomen én mensen met een middeninkomen. Dus ja: middenhuur is wel degelijk de heilige graal.