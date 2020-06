Met welke term introduceer ik (67) mijn nieuwe relatie (70)?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

B este Beatrijs,

Mijn nieuwe geliefde (man, 70) en ik (vrouw, 67) hebben sinds een paar maanden een bestendige relatie. Wij zijn nu in de fase gekomen waarin we kennis maken met elkaars familie, vrienden, kennissen en buren. In de praktijk gaat dit vaak als volgt: ‘Dag Jan, mag ik je voorstellen aan mijn nieuwe … eh … vriend(in)?’ En dan volgt hier mijn naam of de naam van mijn nieuwe vriend. We vinden het allebei lastig om in zo’n situatie een goed woord te vinden voor deze nieuwe relatie. De omschrijving vriend(in), partner, geliefde: geen van deze termen bevalt ons. Hebt u een suggestie?

Nieuwe partner

Beste Nieuwe partner,

Er hoeft geen functie genoemd te worden als u uw nieuwe vriend (of uw vriend u) voorstelt aan anderen. Stel, u wil uw vriend laten kennismaken met iemand van uw naasten. Dan zegt u: ‘Willemijn, dit is Karel’ en u herhaalt het in omgekeerde volgorde: ‘Karel, dit is mijn zuster Willemijn’. U zult met uw sociale kring wel al besproken hebben dat u een nieuwe relatie hebt, dus ze weten bij een kennismaking precies wie ze voor zich hebben.

Er hoeft geen functie bij, want dat is vanzelf al duidelijk. Hetzelfde geldt voor uw vriend. Als hij u wil voorstellen aan iemand, kan hij zeggen: ‘Robert, dit is nu Victoria’ (implicerend dat hij al eerder uw bestaan heeft besproken), ‘Victoria, dit is mijn vriend Robert’. Vervolgens zegt de ander: ‘O, leuk je te ontmoeten, ik heb al veel over je gehoord!’ of zoiets.

Als u uw nieuwe vriend wil voorstellen aan iemand die niet weet dat u een nieuwe relatie hebt, kunt u hem beter wel als zodanig introduceren: ‘Dit is mijn vriend Karel’. Het bezwaar tegen de woorden ‘vriend(in), partner, geliefde’ deel ik trouwens niet. Waarom zou u elkaar níet met een van die woorden willen aanduiden?