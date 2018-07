Met wat er op je bord ligt, moet je geen risico nemen

Het aanpassen van de erfelijke eigenschappen van planten en dieren is in Europa al decennialang omstreden. Anders dan in de VS, Zuid-Amerika of Azië is hier sprake van argwaan over de zegeningen van bijvoorbeeld gengewassen. Ondanks een lobby van tientallen jaren is de gentechindustrie er onvoldoende in geslaagd om kritiek weg te nemen op de productveiligheid van genetisch aangepaste aardappelen, mais of bieten. Europese lidstaten proberen gengewassen dan ook zo veel mogelijk buiten de deur te houden – zelfs veldproeven liggen zeer gevoelig.

Nieuwe methoden om de erfelijke eigenschappen van planten aan te passen, kunnen op dezelfde argwaan rekenen, dankzij een beslissing van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Het hof boog zich op verzoek van een Franse bond van kleine boeren over deze nieuwe technieken.

Op ons bord

Tot voor kort was het vooral genetische modificatie (GMO) wat de klok sloeg. Daarbij zijn eigenschappen van planten of dieren aan te passen door een stukje DNA van een ander organisme in te brengen. Maar nu is het technisch mogelijk het genenpakket van een plant direct te bewerken. Luxemburg oordeelt dat het ook hierbij gaat om genetische modificatie. De risico’s van deze nieuwe technieken kunnen dus dezelfde zijn als bij GMO. Het is daarom beter het voorzorgsprincipe te hanteren, wat in feite betekent dat toelating alleen mogelijk is als alle vragen over onder meer productveiligheid, risico’s op besmetting van gangbare producten door genetisch gemodificeerd materiaal of GMO-gewassen afdoende zijn beantwoord. En dan nog mogen de lidstaten hier ieder voor zich over besluiten.

Dat is alleszins een verstandige uitspraak. Het gaat hier om voeding, om wat er in de toekomst op ons bord ligt, daar mag geen enkel risico mee worden genomen. En er is nog steeds onvoldoende bewijs dat de claims van voorstanders van gentech kloppen: zij promoten hun producten vooral als dé mogelijkheid om een groeiende wereldbevolking te voeden, dankzij een hogere gewasopbrengst bij lagere milieubelasting en minder gebruik van water en bestrijdingsmiddelen.

Mochten bedrijven als DowDuPont, Basf en Bayer/Monsanto er dit keer toch in slagen het wantrouwen van Europa weg te nemen, dan is er nog een belangrijke reden om op de rem te blijven staan. Het betreft hier grote en machtige bedrijven die wereldwijd opereren en boeren van pootgoed en zaden voorzien. Vooral de praktijken van het Amerikaanse Monsanto, recent overgenomen door het Duitse Bayer, zijn berucht. Deze wereldleider in genetisch gemodificeerde zaden zou boeren uitknijpen. Het is dan ook niet voor niks dat Bayer de naam Monsanto wil laten verdwijnen.

In het Commentaar leest u de mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior-redacteuren.