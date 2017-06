Met sluiten van fabrieken is geen kind geholpen

Vandaag is het de Internationale Dag tegen Kinderarbeid. Met dat in het achterhoofd, schets ik u een scenario dat zich binnenkort misschien wel weer in de media zal ontvouwen.

Een journalist gaat undercover in een sweatshop, tussen de cacao-arbeiders of in een fabriek. Hij of zij legt vast hoe kinderen dagenlang hun handen kapot werken tegen een hongerloon. Het publiek spreekt schande, de multinational die zaken doet met de lokale fabriek wordt ter verantwoording geroepen. De fabriek wordt gesloten , de plaatselijke gemeenschap soms meesleurend in haar val omdat werkgelegenheid verloren gaat. En desondanks kloppen we onszelf op de schouders, want we menen een misstand te hebben opgelost.

Ergere situatie

Maar hoe zit het verder met de kinderen uit die fabriek? Wat gebeurt er met hen en hun ouders?

Voor de kinderen verandert er weinig. Ze zijn waarschijnlijk snel weer aan het werk in een andere fabriek of op een plantage even verderop. Of ze kunnen in een nog ergere situatie van uitbuiting terechtkomen. Omdat er geen scholen in de buurt zijn, omdat de ouders nog altijd te arm zijn om een schooluniform of medicijnen te kunnen betalen, en omdat de kinderen dus nog steeds moeten bijdragen in het levensonderhoud van het gezin.

Wereldwijd krijgen nog altijd zo'n 168 miljoen kinderen te maken met kinderarbeid, van wie er 85 miljoen zwaar of gevaarlijk werk doen. Alleen al in Ivoorkust werken 1,2 miljoen kinderen in de cacaosector. Ze werken met scherpe gereedschappen, doen lichamelijk zwaar werk of komen in contact met giftige stoffen. Hoe kan dat, als we met z'n allen al zo vaak en steeds weer opnieuw hebben afgesproken kinderarbeid uit te zullen bannen?

Pas als het kind centraal staat in plaats van het bedrijf, kunnen we stappen zetten tegen kinderarbeid

Dat ligt aan de bovenstaande reflex-aanpak, het zoeken naar de 'snelle oplossing'. Die gaat voorbij aan het onderliggende probleem op veel plaatsen: de armoede van gezinnen, van hele gemeenschappen.

Om kinderarbeid echt aan te pakken moeten we ons niet focussen op het sluiten van fabrieken, maar op het verbeteren van de omstandigheden waarin kinderen leven. Pas als het kind centraal staat in plaats van het bedrijf, kunnen we stappen zetten tegen kinderarbeid. Daar is echter de hulp van alle betrokkenen voor nodig.

Nederlandse bedrijven moeten de fabrieken die de fout in gaan niet sluiten of de zakelijke relatie beëindigen, Ze moeten die ondernemingen juist helpen om de omstandigheden ter plekke te verbeteren.