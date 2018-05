Met Perle Blanche begon direct het bruiloftsdiner

Het was ongemakkelijk, de eerste keer dat mijn man en ik wijn gingen proeven in de Bourgogne. We reden een plaatsje binnen en stopten bij een huis met een bord ‘dégustation’. Van winkels kon je niet echt spreken in dit dorp en op de bonnefooi kozen we dit adres. We belden aan, een bovenluik ging open, een boer hing zwijgend uit het raam. Nors kwam hij naar beneden, en schonk ons in een stalachtige ruimte twee kleine glaasjes rood in. “Bon”, zeiden we. Wat konden we over de wijn zeggen? Toen: “Deux bouteilles”. Om de stilte te doorbreken. De boer keek bedenkelijk, hij verkocht alleen dozen. “Nous sommes des étudiants”, probeerden we. Hij reageerde niet. Met de doos achterin scheurden we het plaatsje uit.

Gezellige wijnbar

Acht jaar later waren we terug. In het plaatsje Sancerre, net over de grens van de Bourgogne in de Loire, wilden we wijn inkopen voor ons huwelijksdiner. We verwachtten er niet veel van. In de beroemde plaatsen Chablis of Reuilly waren de proeflokalen te hoogdrempelig: afgelegen wijnfabrieken waar je eerder groothandels verwacht. Maar het prachtig gelegen Sancerre heeft de toeristische potentie helemaal begrepen. In elke dorpswinkel kon je meteen proeven van de sauvignon blancs. We kozen in een gezellige wijnbar voor de Perle Blanche van wijnmaker Christian Lauverjat.

Waarom? De kalksmaak van deze wijndruiven die rijpten aan diepgewortelde, dertig jaar oude stokken is me altijd bijgebleven als chic. Een droge noot in een hele smaakrijke wijn. De sauvignon blanc is bovendien wat zuur, en om met kenners te spreken: de combinatie van zuur en kalk geeft een ‘strakke’ wijn. Toch blijft deze heerlijk lang nasmaken. Wij hadden een Perle Blanche uit 2007, maar de wijn is de laatste jaren nog verbeterd. De een proeft granny smith, de ander perzik. Al bij de eerste slok was ons bruiloftsdiner begonnen.

Domaine Lauverjat Sancerre

Perle Blanche 2014

hetwijnportaal.nl

€ 15,50

