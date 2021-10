Keihard tegen Polen

De EU moet keihard optreden tegen Polen, lees ik in Trouw (20 oktober). Polen vinden dat hun eigen wet – eigenlijk hun identiteit – zwaarder weegt dan Europese recht, waarin de volken van de EU elkaar kunnen vinden. Het machtige Brussel bindt wetten samen die niet passen in de hedendaagse Poolse cultuur. Daar komt nog bij: ze hebben 70 jaar onder Moskou geleefd. Mogen ze misschien eindelijk zichzelf worden? In plaats van ‘Europa moet keihard optreden tegen Polen’ zouden we beter kunnen zeggen ‘Europa moet meer begrip tonen voor Polen’ en andere Middeneuropese landen. Dat zal de eenheid met het westen bevorderen.

Arthur Onderstal, Amstelveen

Keihard tegen Polen (2)

Nu weigert Polen het supranationale gezag van het Europese Hof te erkennen, maar Frankrijk onder leiding van De Gaulle boycotte in 1965 deelname aan de Raad van Ministers van de EEG als protest tegen de ‘misplaatste mythe der supranationaliteit’. Deze ‘lege stoel crisis’ duurde een half jaar van geduldig zoeken naar een oplossing. Met overleg en tact houdt Brussel ook Polen wel binnenboord.

Jan Slomp, Leusden

Gods keuze

Urk en Spakenburg zijn de meest genoemde plaatsnamen als het over corona gaat. Ik heb begrepen dat orthodoxe christenen zich niet laten vaccineren omdat zij menen dat het aan God is om te beslissen of zij besmet worden met het virus of niet. Als gewone katholiek vraag ik me af: mag je je dan laten opnemen in een ziekenhuis in de hoop dat je doorgaat met leven, of draag je ook de consequenties van Gods keuze met de kans dat je overlijdt? Ga je naar het ziekenhuis met Covid dan neem je de plaats in van 15 ‘gewone’ patiënten hoor ik in het Journaal.

Marlies van Dijk, Valburg

Nieuwe bestuurscultuur?

Alle huishoudens krijgen gemiddeld 400 euro ter compensatie voor de extreme stijging van de energieprijs. Dit houdt in dat huishoudens met een relatief royaal budget het vuur onder de ketel kunnen opstoken. Van een kabinet in wording dat bezig is met vernieuwing van zijn bestuurscultuur mag een intelligentere maatregel worden verwacht.

Jan Boerma, Roosendaal

Positief nieuws

Mooi bericht over een experiment om belemmerende regelgeving om samen te wonen voor mensen met beperkt inkomen tijdelijk af te schaffen. Fijn om eens nieuws te lezen over wat in ons geweldige land goed gaat. Dat smaakt naar meer. Ik stel voor: minstens 1 keer per week positief nieuws op de voorpagina.

Aad van Velzen,Raalte

De juf die aan me dacht

Verdriet op school (Verdieping, 19 oktober). Het was 1939. Ik was vijf en zat op de kleuterschool in Amsterdam-Noord. Mijn vader stierf en mijn moeder bleef achter met zeven kinderen. Toen het speelkwartier was en de kinderen buiten mochten spelen, kreeg ik aandacht. Van de ‘kleuterjuf’ mocht ik een bordje beplakken voor mijn moeder. Ik heb het nog, ook toen was er aandacht.

Juffrouw van Noortwijk zal ik nooit vergeten. Zij bezocht mijn moeder regelmatig, wat de kerk vergat.

Jannie de Smalen-Kremer, Amsterdam

Dansmarathon

Liefhebbers van de SBS-dansmarathon wijs ik graag op de film They shoot horses, don’t they uit 1969. Een dansmarathon geboren uit armoede met een inhoudelijk verhaal dat verder gaat dan plat vermaak.

Joop van Putten, Zwolle