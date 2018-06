Met oogkleppen op koos de CPNB voor Isik als schrijver van het boekenweekgeschenk

Die heeft namelijk als thema voor de boekenweek van 2019 'De moeder, de vrouw' gekozen, naar het bekende maar misschien ook wel enigszins vermolmde gedicht van Martinus Nijhoff en daarbij hebben ze nota bene twee mannen aangezocht om respectievelijk het boekenweekgeschenk en het boekenweekessay te schrijven: Jan Siebelink en Murat Isik. Mannen dus, geen vrouwen.

Niet slim natuurlijk, zo schud je de waakhonden van de gendergelijkheid vanzelf wakker en aldus gebeurt dan ook: boze brief vandaag in de NRC, ondertekend door een groot aantal vrouwelijke auteurs en een kleiner aantal mannelijke fellow-travellers. Mij kwam het verzoek om mede te ondertekenen te laat onder ogen, dus ik kan rustig blijven twijfelen tussen roeptoeter en stil verdriet.

De ondertekenaars zijn trouwens niet alleen ontriefd vanwege de twee uitverkoren mannen maar ook vanwege het thema zelf; waarom nu weer dat ouderwetse en traditionele beeld van de vrouw als moeder, en niet de vrouw als huisarts of postbode? Tja, zit anno 2018 wel wat in. Misschien was het gedicht van Hanny Michaelis met de regels 'Briljant filosoferend / over het leven liet ik / de aardappels verbranden' een beter motto geweest .

Je kunt je overigens afvragen of het nieuwe boekenweekthema niet eigenlijk de binnenvaart of de bruggenbouw betreft, want daar gaat het gedicht van Nijhoff óók over. Maar nee, laat ik niet wijsneuzig doen. Ze hebben oogkleppen op gehad bij de Collectieve Propaganda en ik denk dat ik wel weet hoe dat komt. Ze moeten gedacht hebben dat ze juist goed bezig waren, ze hadden immers wél een schrijver met een migratieachtergrond gevraagd, Murat Isik, die bovendien graag over z'n moeder schrijft getuige zijn roman 'Wees onzichtbaar'.

De rol van Smurfinnetje

Het doet een beetje denken aan het dilemma in de verkiezingsstrijd voor de nominatie van de Amerikaanse Democratische Partij in 2008, toen Barack Obama van Hillary Clinton won. Bovendien, aldus kruip ik in het vermoeide CPNB-hoofd, schreef een vrouw vorig jaar al het boekenweekgeschenk, Griet Op de Beeck (nog een Vlaamse ook), en twee jaar daarvoor ook al, Esther Gerritsen die toen met de novelle 'Broer' kwam, het jaar nadat Tommy Wieringa 'Een mooie jonge vrouw' gratis bij ons thuis bezorgde: ik bedoel vrouwen die zich over mannen uitspreken en andersom te over de laatste tijd. En dat vrouwen nauwelijks aan bod komen is de laatste jaren dus ook niet helemaal waar meer. Maar het blijft gek, juist zó'n thema en dan geen enkele vrouw vragen.

Oftewel de vrouwenemancipatie in de letteren is, ondanks de schijn van het tegendeel soms met al die schrijfsters en lezeressen, nog niet afgerond. Volgende keer: de rol van Smurfinnetje in de mannenwereld der Smurfen. En anders wel: vrouwen in de architectuur.

