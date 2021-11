Met Ongehoord krijgen we vreemdelingenhaat op radio en tv

In de week waarin het zeventien jaar geleden was dat regisseur Theo van Gogh door een moslim­extremist werd vermoord, kwam de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid naar buiten met het nieuws dat rechts-extremisme onder jongeren steeds meer aanhang wint. Jongeren tussen de twaalf en twintig jaar radicaliseren op het internet richting de ideologie van het accelerationisme, waarin terroristisch geweld gerechtvaardigd is om een rassenoorlog te ontketenen.

Fascisme in Nederland groeit, aangezwengeld door het groeiende ultra-nationalisme in Midden -en Oost-Europa. Als deze groepen een vuist kunnen maken, zo is de gedachte, dan zal dat leiden tot een brede beweging die gewapenderhand de macht zal grijpen. Etnische pluriformiteit moet plaatsmaken voor een witte eenheidsstaat. Om die reden zal de komst van omroep Ongehoord (ON!) in bepaalde kringen met gejuich worden ontvangen. Voormalig oorlogscorrespondent en oprichter van ON! Arnold Karskens kwam met het Zwarte Pietenjournaal, het snoepje van de witte man.

Wellicht was hij ook van plan om een vierdelige serie te maken over de Protocollen van de Wijzen van Zion (‘objectief en zonder een kant te kiezen’), want de Europese cultuur is niet compleet zonder het antisemitische traktaat. Volgens Taco Dankert, tot voor kort voorzitter van de raad van toezicht van ON!, zouden Israël en de Joden de migratie naar Europa stimuleren om de witte bevolking te decimeren. Dankert runt de Europese denktank ­Gefira, inmiddels offline gehaald. Gefira is in meer ­Europese landen actief en zal dus ook stevig geïnvesteerd hebben in een Europees platform.

Racistische denkbeelden verpakt als Realpolitik

We moeten niet doof zijn voor de rechts-extremistische geluiden die vanuit oostelijk Europa onze kant opwaaien. Haat wordt verpakt als kritiek, racistische denkbeelden verpakt als Realpolitik. Populaire cultuur heeft er vaak een xenofoob randje. In Zagreb hoorde ik jaren geleden een hardrockband 100.000 mensen toezingen. Een studente Nederlands vertelde me dat de ­bezoekers de Hitler-groet aan het brengen waren. Het wantrouwen ten opzichte van het liberalisme en de EU wordt alleen maar groter. De Europese elite is vanuit corrupt Brussel bezig om onder het mom van homorechten en multiculturalisme de levenskracht van de nationale staten te vernietigen. Op dit sentiment drijft omroep ON!. Het beviel me al niet toen ze in het bestel werden opgenomen. Niet omdat ze een afwijkende mening zouden hebben, maar omdat er voor het eerst een omroep is bij wie vreemdelingenhaat in het DNA zit. Het grote gevaar is dat mettertijd de haattaal van ON! ingeburgerd raakt. ON! leeft van polarisatie.

ON! acteerde rond de zaak Dankert snel, zette de man aan de kant en regelde zijn opvolging. Als omroep ON! probeerde in de crisis een kans tot verbetering te zien, dan zijn ze jammerlijk mislukt. De opvolger van Dankert heet Gert Jan Mulder en wil een moslimvrij Nederland, lees ik in op zijn Twitter-tijdlijn. Hij houdt van de Veluwe omdat er geen moslim te zien is. Mulder is al een paar jaar van Twitter verbannen vanwege zijn onversneden racisme. Weg van Twitter, welkom bij ON!. Haat jegens moslims geen probleem.

Als ze een datingprogramma doen, is die dan voor mensen van kleur verboden gebied? Of wordt het toch weer een leuke spelshow waarin wie de meeste migranten aan de grens kan tegenhouden met een koelkast naar huis gaat? Ik ben vooral benieuwd naar hun jongerenprogrammering. Daar zit de groei.