Met ongefundeerde superioriteitsgevoelens kun je prima bij FvD terecht

En aldus hernieuwde ik mijn kennismaking met A.L. Rowse: 'Homosexuelen in de geschiedenis', waarna ik de 'Homo-encyclopedie van Nederland' doorspitte (met overigens een interessant lemma over de maatschappelijke ondergang van pedofilie), K.J. Dovers 'Homoseksualiteit in het klassieke Griekenland', de homo-bloemlezing 'Wij twee jongens', 'De roof van Ganymedes' van Dominique Fernandez.

Lees verder na de advertentie

Het zou me niet verbazen als al dit gedachtengoed omtrent domheid en onvruchtbare intelligentie terug te voeren valt op zijn eigen achtergrond

Het is een niet bijzonder grote maar wel uitgesproken niche in mijn oecumenische boekenkast. Rowse ja, zou best eens een inpiratiebron kunnen zijn. Ramautarsings notie dat homo's een relatief hoger IQ hebben, wordt daar in elk geval flink gevoed. Mijn hemel, je schaamt je bijna om hetero te zijn. Wat een talent en kunstzinnigheid allemaal: Michelangelo, Oscar Wilde, Marcel Proust, Henry James, ze gaven als ik Rowse mag geloven de wereld het beste van het beste. Maar over hun onwil zich voort te planten waarmee ze volgens Ramautarsing de samenleving dommer maken omdat ze hun geweldige IQ's nu eenmaal voor zichzelf houden, lees ik niks.

Trouwens, hoe zit het met lui als Beethoven, Schopenhauer, Nietzsche, toch ook niet van de straat en bij mijn weten hetero of misschien wel a-seksueel, ook zij deden met hun steriele genieën onze collectieve intelligentie toch te kort zou je zeggen. Of zouden ze ook... in het geniep misschien...? Of onbewust? In 'De roof van Ganymedes' wordt zelfs de arme Schubert, kind noch kraai, vanwege z'n syfilis en z'n vriendenkring, tot krypto-homo uitgeroepen! Hoe het ook zij, de gedachte dat de onmacht van de homogemeenschap om zich voort te planten een boycot van rasveredeling vormt, was voor mij nieuw.

Tombola der seksuele voorkeuren Ik veronderstel dat André Gide, die bij al zijn mannenliefde toch nog een dochter voortbracht (zij het niet bij zijn wettige vrouw), een soort held voor Ramautarsing moet zijn: hoera, de hoogbegaafde genen doorgegeven! Albert Mol, om maar eens heel iemand anders te noemen, idem dito. Ik grabbel maar wat in de tombola der seksuele voorkeuren zoals ook Ramautarsing mij dat lijkt te doen, op zoek naar wat hem het beste uitkomt. Op een ander moment had hij het over het gegeven dat het IQ van zwarte mensen van nature lager is dan dat van witte mensen. Hij zou het graag anders zien, voegde hij er spijtig aan toe maar de waarheid is de waarheid. Het zou me niet verbazen als al dit soort quasi-rationeel gedachtengoed omtrent domheid en onvruchtbare intelligentie terug te voeren valt op zijn eigen achtergrond, die van hindoestaanse Surinamer. Op het gevaar af nu zelf iets racistisch te beweren geloof ik dat ze in die kringen nog weleens lijden onder ongefundeerde superioriteitsgevoelens en ach daarmee kun je natuurlijk prima bij het Forum voor Democratie terecht! Wijlen Anil Ramdas had er ook last van, alleen sprak die het niet zo hardop uit noch kakelde hij erover op het internet. Die was dus net iets slimmer.