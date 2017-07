Met Nederlands pensioengeld moeten we geen onveilige Belgische kerncentrales financieren

De Tweede Kamer had de Belgische nucleaire waakhond FANC uitgenodigd om in Den Haag te komen praten over de opeenstapeling van problemen bij de kerncentrales bij Doel en Tihange. Dit verzoek heeft de FANC naast zich neergelegd. Een schoffering van de Tweede Kamer. Zowel Duitsland, Luxemburg als Nederland wil dat België de centrales sluit, omdat een ramp zeer ernstige gevolgen kan hebben voor hun inwoners. België luistert niet naar de kritiek. Tijd om de druk op te voeren.

De centrales vormen een groot veiligheidsrisico. Bij de bouw van de kerncentrales in Doel en Tihange werd voorzien dat de reactoren tussen 2005 en 2015 zouden sluiten. Maar ze zijn nog steeds in bedrijf. Hoewel, niet helemaal. Keer op keer vinden er incidenten plaats waardoor de centrales geheel of gedeeltelijk moeten worden stilgelegd. In juni werd bekend dat er zeventig nieuwe scheurtjes waren ontdekt in de kernreactor bij Tihange. Nieuwe scheurtjes naast de zeer vele bestaande. Dit zijn niet de enige problemen. Op de lijst staan ook technische storingen, het ontsnappen van stoom waarbij een medewerker ernstig gewond raakte, een ontplofte transformator, brand, lekkende lasnaden, uitvallende dynamo's, mogelijke sabotage en olieverlies waardoor oververhitting dreigde.

Als er een ramp plaatsvindt bij een kerncentrale, lopen hon­derd­dui­zen­den mensen gevaar.

Als er een ramp plaatsvindt, lopen honderdduizenden mensen gevaar. Een groot gebied zou tot 200 jaar onbewoonbaar kunnen worden. Terwijl energie ook veilig en duurzaam kan worden opgewekt. Waarom zijn de centrales dan nog open? Omdat er geld mee wordt verdiend. De eigenaar, Engie, verdient er fors aan. De winst gaat boven de veiligheid van de omwonenden.

België houdt zich vooralsnog doof voor de roep om sluiting van de centrales. Een protest van 50.000 mensen in juni en druk vanuit de parlementen van Nederland, Luxemburg en Duitsland heeft nog niet geholpen. Maar er is nog een machtig wapen. De kerncentrales draaien nog omdat er geld mee te verdienen valt. En laat het nou mede Nederlands geld zijn. Nederlandse pensioenfondsen hebben ruim een kwart miljard belegd bij de eigenaar van deze Belgische centrales zo blijkt uit onderzoek van 'EenVandaag'. Nederlands grootste pensioenfonds, ABP, 116 miljard. De andere drie grote fondsen respectievelijk 63 miljoen (Metaal en Techniek), 34 miljoen (Zorg en Welzijn) en 14 miljoen (Bouw). Via dit pensioengeld hebben we een serieus drukmiddel om deze rommelreactoren gesloten te krijgen.

Pensioen Maar is dat dan niet slecht voor de Nederlandse gepensioneerden en de mensen die sparen voor een pensioen? Dat hoeft niet zo te zijn. In juni van dit jaar besloot het grootste pensioenfonds van Zweden, AP7, al haar aandelen ExxonMobil te verkopen. Het fonds doet dat uit ethische en milieuoverwegingen maar ook uit financiële overwegingen. Volgens de CEO van het Zweedse fonds is het op de lange termijn juist veel verstandiger om te beleggen in schone en veilige energie. Vandaag starten wij een actie om de onveilige kerncentrales gesloten te krijgen. We beginnen bij het ABP. Dit is namelijk ook het fonds waar ambtenaren bij sparen. Als de staat vindt dat deze kerncentrales dicht moeten, is het gek dat ze via de pensioenen van haar werknemers juist meebetaalt aan het open houden van de centrales. Na de ramp met de kerncentrale in Fukushima besloot ABP geen geld meer te beleggen in de eigenaar van die centrale, Tepco. Het lijkt ons volkomen logisch dat ze dat dan ook niet doen in centrales veel dichterbij. We roepen iedereen op om vandaag in Heerlen met ons mee te gaan. De komende tijd volgen meer acties met pensioenspaarders bij de verschillende fondsen om de Belgische rommelreactoren met pensioen te sturen!

