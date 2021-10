Met Nederlands geld verdwijnt ons regenwoud en ons inkomen

Vandaag verschijnt de Eerlijke Bankwijzer, maar tal van Nederlandse financiers zijn nog verre van duurzaam bezig, aldus de noodkreet van James G. Otto, programmaleider Friends of the Earth Liberia, partner van Milieudefensie.

Nederlandse banken en verzekeraars financieren nog altijd op grote schaal industriële plantages in mijn land, Liberia. Van eerlijk en duurzaam bankieren is geen sprake. Deze palmolieplantages slokken de laatste overgebleven grote stukken van het regenwoud van Opper-Guinee op.

Miljoenen landgenoten zijn hun bestaanszekerheid kwijt, want zij ­leven van het bos en land. Daarom vraag ik de Nederlandse overheid die bedrijven en financiers verantwoordelijk te maken voor de milieuschade en mensenrechtenschendingen in Liberia en elders.

Gesteund door financiers als ­Robeco, Rabobank, ABN Amro, FMO (de Nederlandse ontwikkelingsbank) en verzekeraar NN Group, zijn bedrijven erin geslaagd toegang te krijgen tot meer dan 750.000 hectare − bijna vijf keer de provincie Utrecht − van ons land. De lokale ­bevolking heeft nooit toestemming gegeven om het land, dat vaak al generaties in de familie was, te gebruiken voor plantages. De grond en het bos waarvan zij zijn verdreven, voorzag in hun levensonderhoud. Dorpsbewoners hebben geen leefruimte meer, wij kunnen onze gezinnen niet meer voeden.

Werken met gevaarlijke bestrijdingsmiddelen

Als een van ons al een baan krijgt op de plantages, moeten we werken met gevaarlijke bestrijdingsmiddelen. De werkomstandigheden zijn vreselijk en het loon is te weinig om van te leven. Een groep van zestien dorpsbewoners werd meer dan een jaar in de gevangenis gegooid toen ze protesteerden tegen inbeslagname van hun land. Boeren die land terugeisen worden gecriminaliseerd. Het drinkwater wordt vervuild en gemeenschappen, afhankelijk van bossen, verliezen hun inkomstenbron.

Wij hebben de Nederlandse financiers de afgelopen jaren aangeschreven en ontmoet. Hen is verteld over de destructieve gevolgen van hun ­financiering. Maar ze hoorden ons niet. Sommige, zoals pensioenfonds PGGM, hebben afstand gedaan van controversiële bedrijven, andere waaronder Robeco en Rabobank, ­komen niet in actie. Zelfs niet na duidelijk bewijs van mensenrechtenschendingen en ontbossing.

Ze veranderen blijkbaar niet uit zichzelf, dit is al meer dan twintig jaar gaande. De Nederlandse regering moet daarom deze destructieve financiering een halt toeroepen. Dit najaar is er een kans dit te regelen via de Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen. Maak een wet die bedrijven en de ­financiële sector verantwoordelijk stelt voor mensenrechtenschendingen en milieuschade hier en elders.

