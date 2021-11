Met muren bouwen bereikt Polen niets

We zijn de beelden rond de Middellandse Zee inmiddels gewend: asielzoekers die proberen Europa te bereiken, die verdrinken, in kampen worden gezet of stiekem verder de Europese Unie in trekken en dan worden teruggeduwd, soms met grof geweld. Inmiddels zien we hetzelfde bij de grens van Wit-Rusland met diens EU-buren. Ook hier proberen asielzoekers over te steken, Litouwen of Polen in. Ook hier zijn ze eigenlijk niet welkom.

De omstandigheden van de asielzoekers zijn in alle gevallen erbarmelijk, maar aan de Wit-Russische grens zit er een extra tragisch randje aan hun situatie. Hier wordt een cynisch spel gespeeld met hun levens door politici die geen scrupules kennen. Dat laatste verwijt geldt vooral de Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko, die willens en wetens vluchtelingen inzet om de Europese Unie te sarren. Hij stuurt vliegtuigen naar Bagdad om daar mensen op te halen met de belofte dat ze gemakkelijk de EU zullen binnenkomen. Vervolgens laat hij ze aan hun lot over.

Er zijn al doden gevallen

De Polen laten zich in hardvochtig beleid ook niet onbetuigd: de grenswacht stuurt asielzoekers rücksichtslos weer de grens over, terug Wit-Rusland in. Daar moeten ze – kinderen soms – zien te overleven in het bos, bij herfstige temperaturen. Er zijn al doden gevallen. Om te voorkomen dat hiervan verslag wordt gedaan is in een zone rond de grens de noodtoestand uitgeroepen en is niemand daar welkom.

Het terugsturen van asielzoekers zonder hun een kans te bieden asiel aan te vragen gaat in tegen internationale rechtsprincipes én de Poolse wet. Aan dat laatste kan iets gedaan worden, denkt Warschau: daar is men al bezig om de pushbacks te legaliseren. En om te voorkomen dat in de toekomst asielzoekers het land binnenkomen, is de regering inmiddels ook een hoge muur aan het plannen om de grens met Wit-Rusland af te sluiten.

De Poolse reflex muren op te trekken is op zich te begrijpen, evenals de wens asielzoekers terug te duwen. Polen wil net zoals de EU als geheel controle houden over de eigen grenzen, en over wie er wel en niet binnenkomen. Dat de komst van de asielzoekers het gevolg is van bewust beleid van een vijandig buurland, maakt alles nog wat makkelijker invoelbaar.

‘Voor elke muur van zeven meter is een ladder van acht meter’

Maar het probleem met het soort maatregelen dat Polen overweegt en neemt, is dat ze van hetzelfde niveau zijn als die van dat vijandige buurland: ze zijn cynisch en brengen doelbewust levens van mensen in gevaar. Ook het bouwen van muren, hoe daadkrachtig dat ook voelt of eruitziet, houdt mensen uiteindelijk niet tegen. “Voor elke muur van zeven meter is een ladder van acht meter”, zoals iemand aan de Poolse grens opmerkte. Niet doen dus, dit beleid, dat het verkeerde doel treft, áls het al iets treft.