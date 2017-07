Met Kuyper tegen de heilige liberale koe

De gereformeerde Abraham Kuyper maakte deze tegenstelling aan het begin van de vorige eeuw politiek werkzaam als antwoord op 'de God in het staatsrecht verzakende geest die in aller liberale politiek zich belichaamt'. Onder deze noemer veegde Kuyper ook de sociaal-democraten, want die stonden volgens hem naast de liberalen als het erop aankwam 'religie het recht van meespreken in de staatkunde te ontzeggen'.

De antithese van Kuyper heeft in zijn zuivere vorm niet zo lang gestand gehouden; zij heeft er wel aan bijgedragen dat de christelijke partijen een belangrijke macht zijn geworden. Door de vroege samenwerking van protestanten en rooms-katholieken is ons bestel niet, zoals in omringende landen, in tweeën gebroken, in een tegenstelling conservatief-progressief, maar heeft het zich ontwikkeld tot een driestromenland. De Nederlandse politiek heeft daardoor een gematigd en pragmatisch karakter, omdat de tegenstander van vandaag de medestander van morgen kan zijn.

Daarmee is niet gezegd dat de tegenstelling christelijk-seculier is verdwenen. PvdA-voorman Asscher activeerde deze oude antithese in een oogwenk toen hij deze week in de Kamer de coalitie-in-wording als 'Rechts met den Bijbel' aanduidde. Historisch natuurlijk onjuist. In Kuypers tijd stond 'rechts' voor de christelijke partijen, 'links' voor liberalen, vrijzinnigen en sociaal-democraten, de kinderen van de Franse revolutie, die in de woorden van Kuyper 'God onttroonde en de mens met zijn vrije wil als eigen heer en meester op de troon zette'. In dat perspectief zou 'Links met de Bijbel' correcter zijn geweest.

Het venijn zat erin dat hij niet zei 'de', maar conform de oude derde naamval 'den Bijbel'. De liberalen en vrijzinnigen wacht, kortom, een terugkeer naar oude, ja, achterlijke tijden. Asscher werkt zich kennelijk in de oppositiestand in, want de suggestie is tamelijk overdreven. Ten eerste werkte zijn partij zelf tussen 2007 en 2010 samen met CDA en ChristenUnie, nota bene in een minderheidspositie; in de tweede plaats is de christelijke hoofdstroom nooit wereldvreemd gebleken, gezien de compromisbereidheid in religieus gevoelige zaken als crematie, de zondag, echtscheiding, abortus en euthanasie.

De liberale aanvoerder Rutte, bracht die correctie in feite ook aan, toen hij Asscher voorhield dat de VVD in 'heel veel' immateriële kwesties 'een heel linkse partij' is. Hij noemde daarbij het homohuwelijk, euthanasie en abortus. Asscher gaf echter wel blijk van een scherp gevoel voor het nog altijd sluimerende politieke sentiment met de suggestie dat VVD en D66 in een coalitie met CDA en ChristenUnie worden teruggeworpen in de handen van kerkelijke leermeesters.

Geen breekpunt

De ChristenUnie heeft een voorgeschiedenis, die op deze punten meer rechtzinnigheid laat zien, maar de getuigende, wereldmijdende stelling is verlaten. Zelfs de vraag of voor 75-plussers die hun leven voltooid achten hulp bij zelfdoding gelegitimeerd en gefaciliteerd moet worden, is voor CU-voorman Segers bespreekbaar. Het is althans geen breekpunt meer, wat nog niet wil zeggen dat de partij aan een inhoudelijk compromis zal meewerken.

Veeleer is de vraag of VVD en D66 strak en stijf aan de leer van de individuele zelfbeschikking zullen vasthouden. Die leer is stilaan zozeer doorgeslagen dat omwille van de vrijheid van het individu steeds meer inmenging van de staat wordt gevraagd, zoals het opleiden van hulpverleners bij zelfdoding en de transformatie van orgaandonatie in orgaanannexatie.

Nu is de vrijheidsdrang zo ver doorgeschoten dat er een gave paradox is ontstaan

De liberale reflex is altijd geweest de overheid op afstand te houden, vroeger in de figuur van de koning, later in de gedaante van de alomvattende verzorgingsstaat. Nu is de vrijheidsdrang zo ver doorgeschoten dat er een gave paradox is ontstaan, in het liberale avondblad zo verwoord door de rechtsfilosofe Dorien Pessers: 'De vrijzinnige burger vraagt niet aan de staat met rust te worden gelaten, maar nodigt daarentegen in zijn behoefte aan zelfbeschikking de staat uit tot zijn meest intieme levenssfeer'.

Rutte heeft dus gelijk met zijn bewering dat de VVD in kwesties als deze een heel linkse partij is, dat wil zeggen een partij die veel van de staat verwacht. Daarmee is tegelijk duidelijk dat het niet een kwestie van zelfbeschikking is, maar een publieke zaak die het karakter van de staat als beschermer van het recht op leven direct raakt. In dat licht is het helemaal niet gek de antithese van Kuyper te revitaliseren. Dat is zelfs dringend nodig.