Met kunstlicht begon het doorslapen en begonnen onze slaapproblemen

Werk, romantiek, eten, films, boeken, idealen: niks wint het op dit moment van een paar uur half bewusteloos in bed liggen. De jongste slaapt nog altijd niet door en was de afgelopen nachten elke twee uur wakker - eten, kletsen, wiegen, het langzaam licht zien worden.

Als ik 's ochtends tollend naast mijn bed sta, ben ik geneigd de baby de schuld te geven; zijn sociale honger, zijn eindeloos gepruttel voor zonsopkomst. Maar ik weet dat dit niet zijn probleem is; hij komt zijn dagen prima door, ik ben het die met een mistig hoofd en sluimerende koppijn 's ochtends achter mijn laptop kruip. Omdat er dingen van mij verwacht worden, omdat ik dingen van mezelf verwacht, omdat er klaarblijkelijk niets klopt van deze levensplanning (voor zover een leven te plannen is).

Ik weet niet hoe anderen het doen, dit werken, deze ambitie, is eigenlijk niet vol te houden met dit permanente slaapgebrek.

's Nachts zwerf ik over het web op zoek naar dé manier om een baby te laten doorslapen.

De zoektermen ritme en rust brengen me naar een artikel over ons slaapgedrag in het pre-industriële tijdperk. Doorslapen blijkt een recent fenomeen. Ik lees dat de nacht van onze voorouders was opgedeeld in een vroege en een late slaap met daartussen een wakkere periode die voor niemand problematisch was. Integendeel. Hij werd onder andere gebruikt om bij te komen van de dromen van de vroege, 'eerste', slaap. Er werd gepraat, geschreven, gemijmerd, de liefde bedreven. Er werd algemeen aangenomen dat iedereen in een andere bewustzijnstoestand verkeerde. Volgens de schrijver van het stuk was dat ook echt zo, omdat bij gebrek aan kunstlicht het hormoon prolactine vrijkomt dat een meditatieve staat teweegbrengt.

Met kunstlicht begon paradoxaal genoeg het doorslapen en begonnen onze slaapproblemen. Proefpersonen die het lange tijd zonder kunstlicht moesten stellen, vielen terug in het pre-industriële slaappatroon, ons oorspronkelijke ritme. Een deel van de nacht brachten ze rustig wakend door. 'That all men sleep by intervalls', schreef de Engelse dichter John Locke. Ik probeer de wakkere uren pre-industrieel weg te mijmeren, maar ik knip al snel het licht aan om te lezen, deze column te schrijven, in mijn agenda te kijken welke afspraak mij in de ochtend te wachten staat en of ik die nog af kan zeggen. De baby kletst en lacht naar de schaduwen in de kamer. En zo zeilen we de nacht door, elk in ons eigen tijdperk.

Marjolijn van Heemstra is theatermaker en schrijver. Ze onderzoekt hoe ze in de wereld staat sinds ze twee zoons heeft. Reacties naar info@marjolijnvanheemstra.nl

