Met knikkende knieën vroeg ik Haitink om een handtekening

Haitink, een voorbeeld

In 1973 bezochten we een concert in de Royal Albert Hall. Bernard Haitink dirigeerde de London Philharmonic. Na afloop een langdurig applaus. Bij de artiestenuitgang vroeg ik, met knikkende knieën, om een handtekening op de plattegrond van Londen, de stad waar hij zoveel van hield. Even later vertrok Haitink in een simpele Mini. Groots in bescheidenheid, een voorbeeld voor velen.

Leo Torn Kampen

Haitink, een voorbeeld (2)

Zou Bernard Haitink beseft hebben – sprekend over zijn manier van dirigeren – dat hij waardevolle lessen in leiderschap gaf? Zo zei hij in 2013: “De orkestleden weten wat ze doen.” Professionals hoef je niet te managen, die hoef je alleen maar te inspireren. Dat is wat hij deed!

Ien G.M. van der Pol Baarn

Ook ik ben pro centen

Ik ben het eens met Piet Heerkens dat het systeem van loonsverhoging met procenten inkomensongelijkheid opwekt (Opinie, 23 oktober).

Een gelijksoortig probleem doet zich voor met huurverhogingen in procenten. Op een gegeven moment is er een omslagpunt met dit soort verhogingen en wordt de huur daardoor snel buitenproportioneel. Inderdaad: ik ben in deze gevallen pro... centen.

Atie Klaver Wijk bij Duurstede

Hoekstra en Pandora Papers

De Pandora Papers blijven de aandacht vragen (Opinie, 22 oktober). De vraag is echter niet of Wopke Hoekstra, die via een belastingparadijs investeerde, strafbaar was, maar of zijn handelen in ethisch opzicht houdbaar is. Hij maakte er geen melding van toen hij lid werd van de Eerste Kamer, maar verkocht zijn aandeel bij zijn voordracht als minister. Hij kende de risico’s en wist zo precies binnen de lijntjes te kleuren. In moreel opzicht wringt de schoen.

Rene Valkema Haren

Gerechtigheid

James Kennedy verwoordt het gevoel van velen dat wij onze democratie en vertrouwen in de rechtsstaat aan het verliezen zijn (Opinie, 23 oktober). Procedures, en niet de onderliggende gerechtigheid geven de doorslag. Aan zijn betoog wil ik twee voorstellen toevoegen die eerder zijn gedaan. Versterk de rol van de ombudsman door de regering te verplichten zich te verantwoorden voor het gegeven gevolg – positief of negatief – aan diens adviezen. En stel een onafhankelijke commissie in waar rechters terecht kunnen als zij vast komen te zitten tussen letter en geest van de wet.

Christine Sijbesma Den Haag

Biblebelt en vaccinatie

Ik begrijp dat sommigen in de biblebelt tegen vaccinatie zijn omdat zij dit voelen als voorkomen van een mogelijke ziekte, dus ingrijpen in de bedoeling van God: preventie dus. Het voorkomen van erger ziek worden of het krijgen van complicaties is net zo goed preventie.

Rob Pereira Barendrecht

Opgewekte dames

Het is altijd al lachen voor mij met de strips van Pieter Geenen, net als ik (oud-)Eindhovenaar. Maar vandaag (23 oktober) is het dubbele pret: een van mijn lieve schoonzussen, mevrouw Van Oers, heeft hij naar de huisarts gestuurd! En inderdaad, zij zijn opgewekte dames!

H. van Oers Groningen